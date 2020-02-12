Государство продаст 3 морских порта из-за убыточности

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Фонд государственного имущества готовит к приватизации 3 украинских морских порта – “Усть-Дунайск”, “Скадовск” и “Белгород-Днестровский”.
Об этом сообщили в пресс-службе Фонда госимущества.
«Решение по 2-м приняли еще в декабре прошлого года, и эти активы фигурируют в полном приватизационном перечне. Что касается порта «Белгород-Днестровский», то готовим вместе с Министерством инфраструктуры документацию, и в ближайшее время также будет соответствующее решение», — отметили в ведомстве.
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Морские порты решили приватизировать из-за того, что их работа для государства убыточна. Так, по данным Фонда госимущества, эти морские порты не зарабатывают достаточно денег даже для того, чтобы выплатить зарплаты своим работникам.
В то же время в Фонде не уточняют, какому частному инвестору могут быть интересны настолько убыточные порты.
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