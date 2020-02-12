Каждое 20-е авто в Украине находится под арестом: как проверить (инфографика)

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Каждый 20-й владелец не может продать свой автомобиль — его машина находится под арестом или под залогом. Пользователи Опендатабот проверили 240 тысяч автомобилей, из них 20 тысяч были под арестом.
Об этом сообщает Опендатабот.
Машина может оказаться в аресте в таких ситуациях:
“Мы рекомендуем проверять наличие арестов и ограничений при покупке авто не из салона. Кто знает, по какой причине на самом деле владелец продает авто, особенно если он это делает по доверенности. На авто могут претендовать третьи лица, банки или государство. В случае его приобретения, авто у вас может быть изъято, а деньги не будут возвращены.
Если арест наложен на ваше авто, то это делает невозможным дальнейшую его продажу и даже повседневное пользование.
Проверить авто на арест по ссылке.
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