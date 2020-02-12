0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 268 0

Каждое 20-е авто в Украине находится под арестом: как проверить (инфографика)

Каждое 20-е авто в Украине находится под арестом: как проверить (инфографика)

Каждый 20-й владелец не может продать свой автомобиль — его машина находится под арестом или под залогом. Пользователи Опендатабот проверили 240 тысяч автомобилей, из них 20 тысяч были под арестом.

Об этом сообщает Опендатабот.

Машина может оказаться в аресте в таких ситуациях:

  • Если идет суд и истец требует наложения ареста на автомобиль до принятия решения по делу.
  • Если владелец машины имеет долги: неоплаченные штрафы, коммунальные платежи, налоговые долги и тому подобное.
  • Если владелец взял кредит под залог машины.

“Мы рекомендуем проверять наличие арестов и ограничений при покупке авто не из салона. Кто знает, по какой причине на самом деле владелец продает авто, особенно если он это делает по доверенности. На авто могут претендовать третьи лица, банки или государство. В случае его приобретения, авто у вас может быть изъято, а деньги не будут возвращены.

Если арест наложен на ваше авто, то это делает невозможным дальнейшую его продажу и даже повседневное пользование.

Проверить авто на арест по ссылке.

Самые интересные и важные новости, а также советы, которые пригодятся для вашего кошелька — всегда в нашем телеграмм-канале Finance_ukr 🤫 Переходите, подписывайтесь – с нами интересно и полезно!

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.