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В правительстве сообщили об угрожающей тенденции во внешней торговле

В правительстве сообщили об угрожающей тенденции во внешней торговле

По итогам 2019 года во внешней торговле Украины наблюдались угрожающие тенденции замещения более технологичного экспорта сырьевыми товарами.

Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка.

«Имеется смещение экспорта от большей к меньшей добавленной стоимости. Меняется и география – нашего металла меньше в ЕС, Турции и Египте и больше в Азии и Африке», – сообщил Качка, комментируя результаты внешней торговли Украины в 2019 году, обнародованные Государственной службой статистики.

В частности, в прошлом году в Украине стремительно сократились объемы экспорта металлургической продукции – примерно на 1,37 миллиарда долларов. А экспорт зерновых, наоборот, вырос.

Падение экспорта металлургии в правительстве уже объясняли падением мировых цен на эти товары, укреплением курса гривны в Украине (что нанесло ущерб экспортерам металла), а также тем, что некоторые металлургические заводы начали реконструкцию производственных мощностей.

По материалам hromadske.tv
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