В правительстве сообщили об угрожающей тенденции во внешней торговле

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По итогам 2019 года во внешней торговле Украины наблюдались угрожающие тенденции замещения более технологичного экспорта сырьевыми товарами.
Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка.
«Имеется смещение экспорта от большей к меньшей добавленной стоимости. Меняется и география – нашего металла меньше в ЕС, Турции и Египте и больше в Азии и Африке», – сообщил Качка, комментируя результаты внешней торговли Украины в 2019 году, обнародованные Государственной службой статистики.
В частности, в прошлом году в Украине стремительно сократились объемы экспорта металлургической продукции – примерно на 1,37 миллиарда долларов. А экспорт зерновых, наоборот, вырос.
Падение экспорта металлургии в правительстве уже объясняли падением мировых цен на эти товары, укреплением курса гривны в Украине (что нанесло ущерб экспортерам металла), а также тем, что некоторые металлургические заводы начали реконструкцию производственных мощностей.
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