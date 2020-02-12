Министерство юстиции США обвинило Huawei в краже коммерческой тайны

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Министерство юстиции США обвинило Huawei и две американские дочерние компании в заговоре с целью вымогательства и кражи коммерческой тайны.
Об этом сообщает Engadget.
Обвинительный акт из 16 пунктов дополняет предыдущие обвинения США против Huawei. В документе упоминаются несколько обвиняемых, в том числе финансовый директор Huawei Ваньчжоу Мэн, которой уже предъявлены обвинения в мошенничестве.
Согласно обвинениям, Huawei на протяжении десятилетий предпринимала попытки кражи интеллектуальной собственности у шести конкретных, но неназванных американских компаний. Утверждается, что китайская компания завладела коммерческими секретами и авторскими правами, заключив и затем нарушив соглашения о конфиденциальности, наняв сотрудников из конкурирующих компаний.
В документах также сказано, что попытки китайской компании увенчались успехом. Согласно обвинительному акту, Huawei успешно получила конфиденциальную информацию об исходном коде интернет-маршрутизатора, технологии сотовой антенны и робототехнике. Это позволило компании сократить собственные расходы на исследования и разработки и добиться конкурентного преимущества.
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