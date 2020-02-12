Зеленський обсудил с директором МВФ грядущие законопроекты

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Президент Владимир Зеленский в Мюнхене обсудил с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой законопроекты, направленные на построение системы верховенства права и экономический рост.
Об этом сообщает пресс-служба президента.
Зеленский встретился с Георгиевой на полях 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. Это уже вторые переговоры Зеленского с главой МВФ в этом году.
“Наша встреча с Кристалиной Георгиевой была, как всегда, конструктивной. Обсудили последние события и положительные достижения в нашей экономике, которые принесут пользу каждому украинцу. Наш диалог с МВФ содержательный, а отношения – дружеские”, – отметил Владимир Зеленский
Отмечается, что стороны обсудили законопроекты, которые помогут Украине выйти на стабильный экономический рост и обеспечить механизмы защиты своих граждан. В частности, речь шла о ходе судебной реформы, построении системы верховенства права, так называемом законопроекте о банках.
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