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Межбанк: регулятор практически "заморозил" потенциальное укрепление гривны

Межбанк: регулятор практически "заморозил" потенциальное укрепление гривны

Пятница на валютном рынке снова прошла достаточно позитивно для гривны и Нацбанка.

Хотя формально за день доллар и вырос с 24,42/24,45 до 24,46/24,48 гривен, но в реальности это произошло только благодаря действиям Нацбанка. Он активно скупал излишек предложения на рынке, чем и поддерживал курс доллара. А к концу дня рост котировок был уже результатом больше спекулятивных единичных сделок, чем тенденцией.

НБУ, как минимум, дважды выходил на торги и скупал валюту по 24,43 гривны и ниже. Именно эти выходы регулятора и не давали просесть котировкам к цели в 24,30-24,35 к концу сессии.

Нацбанку есть чем гордиться – за период с 10 по 14 февраля он выкупил 165,5 млн долларов, что весьма неплохой результат при достаточно средних показателях аукциона по размещению облигаций 11 февраля.

Правда, при этом регулятор практически “заморозил” потенциальное укрепление гривны, часто скупая почти все предложение доллара на рынке и удерживая курс около отметки в 24,50 гривен. Но судя по всему – его пока такое положение дел устраивает.

Ход торгов

С утренних 24,42/24,45 гривен (что было чуть ниже вчерашнего закрытия 24,44/24,46) к 11 часам предложение оказалось выше спроса и доллар должен был бы подешеветь с целью в 24,30-24,35 к концу сессии.

Но НБУ решил, что такое укрепление гривны ему не надо и вышел с покупкой по 24,43 гривны. Купил порядка дежурных $50 млн и ушел. Предложение и спрос оказались в шатком равновесии и к 12:00 доллар находился на отметке 24,425/24,445 гривен.

Перед обедом и сразу после него на торгах была спешка среди тех покупателей, кто хотел обязательно проплатиться сегодня, чтобы не попасть с долларовыми расчетами из-за выходного понедельника в США.

К 14:00 доллар котировали по 24,445/24,465 гривен, а в 15:00 курс чуть подрос – до 24,455/24,475. НБУ выходил второй раз с теми же ценниками по 24,43 гривны и ниже – и опять выгреб остаток предложения на рынке.

Как результат – спекулянты на уже малообъемном рынке догнали курс до 24,45/24,475 гривен к 16:00 и до 24,46/24,48 к концу сессии.

Главные события 14 февраля на межбанке:

1). Формальный рост курса доллара с утренних 24,42/24,45 гривен до 24,46/24,48 к завершению торгов за счет активной скупки валюты Нацбанком;

2). НБУ сегодня не выходил на межбанк в более публичном формате аукциона, но несколько раз выкупал излишек предложения доллара по 24,43 гривны и ниже через Matching. Купил по нашим расчетам порядка $55-65 млн;

3). Справочный курс НБУ на 12:00 зафиксирован на уровне 24,4409 гривен, а официальный на 17 февраля составил 24,447 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 24,45 / 24,47
евро – 26,51 / 26,52
российский рубль – 0,3845 / 0,3852

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок – 1,0846 / 1,0847

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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