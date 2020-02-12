Милованов рассказал, как увеличить количество рабочих мест и поднять зарплаты

Привлечение инвестиций в страну позволит увеличить количество рабочих мест и поднять зарплаты украинцам.

Об этом написал на своей странице в FACEBOOK министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

По словам министра, работа – это возможность для украинцев зарабатывать и жить лучше. В частности, по его словам, стратегия экономического развития Правительства предусматривает тенденции, которые предоставят украинцам легальную работу и достойную оплату труда.

«Текущие и будущие инвестиции обеспечат нам все больше конкурентных производств. И мы уже наблюдаем первые положительные отклики экономики», – написал Милованов.

Так, в 2019 году отдельные отрасли вследствие инвестиций предыдущих лет уже продемонстрировали хорошие результаты – фармацевтическое производство выросло на 5,1%, производство компьютеров, электронной и оптической продукции — на 4,3%, химическое производство – на 3,3%. По словам Милованова, именно эти отрасли имели возможность эффективно конкурировать на внутреннем и внешнем рынках.

Напомним, ранее Finance.ua писал, что Президент Владимир Зеленский планирует поднять заработные платы украинцев на уровень польских за время своей каденции.

Справка Finance.ua:

В 2019 г. размер среднемесячной номинальной заработной платы штатных работников в столице составил 15 776 грн и по сравнению с 2018 г. увеличился на 16,5%.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в декабре 2019 года составила 12 264 грн.

Минимальная зарплата в Украине с 1 января 2020 года составляет 4723 грн (около 170 евро). Это на 550 грн выше, чем в 2019 году.

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