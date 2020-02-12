Милованов рассказал, как увеличить количество рабочих мест и поднять зарплаты

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Привлечение инвестиций в страну позволит увеличить количество рабочих мест и поднять зарплаты украинцам.
Об этом написал на своей странице в FACEBOOK министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.
По словам министра, работа – это возможность для украинцев зарабатывать и жить лучше. В частности, по его словам, стратегия экономического развития Правительства предусматривает тенденции, которые предоставят украинцам легальную работу и достойную оплату труда.
«Текущие и будущие инвестиции обеспечат нам все больше конкурентных производств. И мы уже наблюдаем первые положительные отклики экономики», – написал Милованов.
Так, в 2019 году отдельные отрасли вследствие инвестиций предыдущих лет уже продемонстрировали хорошие результаты – фармацевтическое производство выросло на 5,1%, производство компьютеров, электронной и оптической продукции — на 4,3%, химическое производство – на 3,3%. По словам Милованова, именно эти отрасли имели возможность эффективно конкурировать на внутреннем и внешнем рынках.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Президент Владимир Зеленский планирует поднять заработные платы украинцев на уровень польских за время своей каденции.
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