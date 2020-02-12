"Борисполь" стал первым в рейтинге крупных аэропортов Европы (инфографика)

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Международный аэропорт “Борисполь” возглавил рейтинг Международного совета аэропортов по итогам 2019 года.
Об этом сообщает пресс-служба аэропорта в FACEBOOK.
“По итогам 2019 года Международный аэропорт “Борисполь” занял первое место в рейтинге ACI Europe”, – говорится в сообщении.
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Инфографика: Международный аэропорт “Борисполь”/Facebook
Отмечается, что рекордная динамика роста пассажиропотока – 21,1% – обеспечила предприятию ТОП-позицию среди крупных аэропортов с пассажиропотоком 10-25 миллионов пассажиров.
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