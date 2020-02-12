У monobank уже 1,9 млн клиентов, причем последние 100 тыс. добавились менее чем за месяц

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monobank продолжает демонстрировать завидные темпы роста и на прошлой неделе был пройден очередной значимый рубеж – 1 900 000 клиентов. Результат кажется еще более впечатляющим на фоне 100 тыс. клиентов, которые были у проекта ровно два года назад.
При этом последние 100 тыс. присоединились к monobank меньше чем за месяц. Если быть точным, планка в 1 800 000 была взята 22 января. При этом о достижении рубежа в 1 600 000 пользователей сообщалось 30 ноября. И это означает, что скорость роста пользовательской базы увеличивается. Также на этой неделе сооснователь monobank Олег Гороховский похвастался обновлением рекорда новых пользователей по итогам одного дня (5544 человека). Темпы роста увеличились после недавнего крупного обновления с запуском так называемой «белой» дебетовой карты. По итогам первого месяца клиенты активировали 112 000 белых карт, а общая сумма средств на этих картах превысила 150’000’000 грн.
Следующий на очереди важный запуск — давно обещанная детская карта. По плану, ее запуск на Android и iOS состоится уже в этом месяце. Вскоре после детской карты разработчики планируют добавить карту СПД.
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