Магазины Apple возобновили работу в Пекине

Пять магазинов компании Apple возобновили свою работу в Пекине. Первое время они будут работать с сокращенным рабочим графиком. Многие другие магазины компании, которые находятся на территории материкового Китая, останутся закрытыми, поскольку страна продолжает бороться со вспышкой коронавируса. Магазины в Пекине были открыты лишь после тщательной проверки и соответсвующей дезинфекции.

В настоящее время у Apple есть 42 розничных магазина в материковом Китае. Кроме пяти магазинов в Пекине, компания имеет семь в Шанхае, пять в Цзянсу, четыре в Ляонине, по три в Чжэцзяне, Чунцине, Тяньцзине, Гуандуне, по два в Шаньдуне, Фуцзяни, Сычуани, Хэнане и один в Юньнани.

В сообщении китайского веб-сайта My Drivers добавлено, что “официальный сайт Apple также напоминает пользователям, что они должны надеть маску и входить в магазин после температурного теста”.

Напомним, что многие техногиганты приостановили свою деятельность в Китае из-за эпидемии коронавируса. Например, в конце прошлого месяца свой бизнес на територии страны временно свернула Xiaomi.