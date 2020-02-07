0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 84 0

Магазины Apple возобновили работу в Пекине

Магазины Apple возобновили работу в Пекине

Пять магазинов компании Apple возобновили свою работу в Пекине. Первое время они будут работать с сокращенным рабочим графиком. Многие другие магазины компании, которые находятся на территории материкового Китая, останутся закрытыми, поскольку страна продолжает бороться со вспышкой коронавируса. Магазины в Пекине были открыты лишь после тщательной проверки и соответсвующей дезинфекции.

В настоящее время у Apple есть 42 розничных магазина в материковом Китае. Кроме пяти магазинов в Пекине, компания имеет семь в Шанхае, пять в Цзянсу, четыре в Ляонине, по три в Чжэцзяне, Чунцине, Тяньцзине, Гуандуне, по два в Шаньдуне, Фуцзяни, Сычуани, Хэнане и один в Юньнани.

В сообщении китайского веб-сайта My Drivers добавлено, что “официальный сайт Apple также напоминает пользователям, что они должны надеть маску и входить в магазин после температурного теста”.

Напомним, что многие техногиганты приостановили свою деятельность в Китае из-за эпидемии коронавируса. Например, в конце прошлого месяца свой бизнес на територии страны временно свернула Xiaomi.

По материалам Комментарии
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.