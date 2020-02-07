Проверить легальность деятельности перевозчика горючего и спирта можно онлайн

Государственная налоговая служба Украины запустила пилотный проект, в рамках которого открыла для публичного доступа реестры перевозчиков горючего и спирта. Это должно стимулировать борьбу с нелегальным оборотом этих веществ.

Об этом сообщает пресс служба ГНС.

«Наш новый сервис позволяет объединить реальные усилия общественности и органов государственной власти вокруг насущной проблемы преодоления схем нелегального оборота горючего и спирта. Это в свою очередь позволит обеспечить дополнительные поступления в бюджет, а также стимулировать развитие честного предпринимательства», – прокомментировал запуск нового сервиса Председатель ГНС Сергей Верланов.

Новый сервис позволит каждому желающему проверять транспортные средства, которые перевозят спирт и бензин: если таких автомобилей нет в государственном реестре – их деятельность незаконна.

На сегодня электронный сервис «Перечень транспортных средств, которые перемещают горючее или спирт этиловый» работает в тестовом режиме.

Ознакомиться с его работой можно по ссылке.