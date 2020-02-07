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Альянс Банк изменил ставки по депозитам

Альянс Банк изменил ставки по депозитам

Альянс Банк, участник программы «Бонус к депозиту», изменил ставки по всем валютам в депозитах «Ощадный», «Ощадный+», «Капитальный» и «Прогрессивный».

Срок вклада, ставка и бонус от Finance.ua в гривне

  • 3 месяца 14.50% +1.25% годовых от вклада;
  • 6 месяцев 14.75% +1% годовых от вклада;
  • 9 месяцев 15.00% +0.8% годовых от вклада;
  • 12 месяцев 15.00% +0.7% от вклада;
  • 15 месяцев 15.00% +0.7% от вклада.

Срок вклада, ставка и бонус от Finance.ua в долларах

  • 3 месяца 2.25% +0.9% годовых от вклада;
  • 6 месяцев 2.50% +0.7% годовых от вклада;
  • 9 месяцев 2.50% +0.5% годовых от вклада;
  • 12 месяцев 3.00% +0.35% от вклада;
  • 15 месяцев 3.50% +0.35% от вклада.

Срок вклада, ставка и бонус от Finance.ua в евро

  • 3 месяца 1.25% +0.9% годовых от вклада;
  • 6 месяцев 1.50% +0.7% годовых от вклада;
  • 9 месяцев 2.00% +0.5% годовых от вклада;
  • 12 месяцев 2.25% +0.35% от вклада;
  • 15 месяцев 2.50% +0.35% от вклада.

Условия участия в программе «Бонус к депозиту»:

  • срок вклада: 3 мес – 15 мес;
  • минимальная сумма вклада: 50 000 грн/ 2 000 $/ 2 000 €;
  • в программе принимают участие вклады Ощадный, Ощадный +, Капитальный и Прогрессивный(только для вкладов в гривне). По депозиту «Ощадный» не предусмотрено пополнение и досрочный возврат вклада. По депозиту «Капитальный» возможно пополнение, досрочный возврат вклада не предусмотрен. По вкладу Ощадный + предусмотрено пополнение на протяжении всего срока действия вклада, досрочный возврат вклада не предусмотрен;
  • оформляются через отделения Банка «Альянс»;
  • отделения банка находятся в городах: Киев, Запорожье, Львов, Днепр, Черновцы, Харьков, Одесса, Черкассы, Николаев, Черноморск, Кременчуг, Чернигов, Винница, Коростень, Суммы;
  • за переразмещенные депозиты в течение 30 дней после окончания предыдущего срока размещения, бонус выплачивается только на сумму превышающую сумму предыдущего вклада, если она не менее 50000 грн/ 2 000 $/ 2 000 €.

Получить «Бонус к депозиту» от Альянс Банка и Finance.ua 💰

По материалам Finance.UA
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