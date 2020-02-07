Ситуация на рынке электроэнергии требует немедленных изменений в Правилах рынка - Энергоатом

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В Министерстве энергетики и защиты окружающей среды Украины под председательством министра Алексея Оржеля состоялось совещание относительно ситуации на рынке электрической энергии.
Об этом сообщает пресс-служба Энергоатома.
Совещание состоялось с участием представителей государственных предприятий НАЭК «Энергоатом», «Оператор рынка», «Гарантированный покупатель», НЭК «Укрэнерго».
Во время совещания был проведен анализ действий участников рынка «на сутки вперед» (РСВ) и внутрисуточного рынка, начиная с января 2020 года, который показал увеличение количества случаев подачи заявок на продажу электроэнергии на РСВ в торговой зоне «ОЭС Украины», в которых имеется существенное снижение уровня заявленных цен и значительное увеличение заявленных объемов в ночные часы суток, что может указывать на признаки манипулирования рынком.
Такие действия отдельных участников рынка крайне негативно влияют на рынок электрической энергии в целом, а также на выполнение специальных обязанностей ГП «Гарантированный покупатель», который лишен возможности своевременно и в полном объеме обеспечивать расчеты с производителями электрической энергии.
Согласно требованиям постановления КМУ от 05.06.2019 № 483 «Об утверждении Положения о возложении специальных обязанностей на участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии», ГП «НАЭК «Энергоатом» обеспечивает продажу 85% отпущенной электрической энергии ГП «Гарантированный покупатель». Указанное направление продаж является основным источником дохода и поступления денежных средств для Компании.
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