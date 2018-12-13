Соцстрах выплатил 707 млн грн пострадавшим на производстве: Какие случаи относятся к страховым

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Фонд социального страхования Украины профинансировал 707,4 млн грн ежемесячных страховых выплат пострадавшим на производстве и членам их семей.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
“Фонд социального страхования Украины профинансировал предоставление ежемесячных страховых выплат пострадавшим на производстве и членам их семей за январь 2020 года в полном объеме. Выплаты получили 205,1 тыс. лиц на общую сумму 707,4 млн гривен”, – говорится в сообщении.
Размер выплат:
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Какие случаи относятся к страховым:
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