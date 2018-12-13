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Соцстрах выплатил 707 млн грн пострадавшим на производстве: Какие случаи относятся к страховым

Соцстрах выплатил 707 млн грн пострадавшим на производстве: Какие случаи относятся к страховым

Фонд социального страхования Украины профинансировал 707,4 млн грн ежемесячных страховых выплат пострадавшим на производстве и членам их семей.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

“Фонд социального страхования Украины профинансировал предоставление ежемесячных страховых выплат пострадавшим на производстве и членам их семей за январь 2020 года в полном объеме. Выплаты получили 205,1 тыс. лиц на общую сумму 707,4 млн гривен”, – говорится в сообщении.

Размер выплат:

  • с января 2020 года пострадавшие на производстве и члены их семей, которые являются внутренне перемещенными лицами, получают страховые выплаты на общих основаниях – за месяц, в котором осуществлено начисление, выплаты финансируются в начале следующего за ним месяца;

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  • ежемесячная страховая выплата устанавливается в соответствии со степенью потери профессиональной трудоспособности и среднемесячной заработной платы пострадавшего перед наступлением страхового случая;
  • максимальный размер ежемесячной страховой выплаты не должен превышать 10 размеров прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на дату наступления права на страховую выплату.
  • минимальный размер назначенной ежемесячной страховой выплаты пострадавшему в перерасчете на 100% утраты профессиональной трудоспособности не может быть меньше прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на дату наступления права на страховую выплату.

Какие случаи относятся к страховым:

  • помощь в связи с временной нетрудоспособностью до восстановления трудоспособности или установления инвалидности;
  • единовременная помощь в случае стойкой утраты профессиональной трудоспособности или смерти пострадавшего;
  • ежемесячная страховая выплата в случае частичной или полной потери трудоспособности, компенсирующая соответствующую часть утраченного заработка потерпевшего;
  • страховая выплата пострадавшему в размере его среднемесячного заработка при временном переводе его на более легкую нижеоплачиваемую работу;
  • ежемесячная страховая выплата лицам, имеющим на нее право в случае смерти пострадавшего;
  • возмещение стоимости ритуальных услуг, связанных с погребением умершего.

Справка Finance.ua:

  • На страховые расходы пострадавшим на производстве и членам их семей в этом году запланировано направить 9,775 млрд грн, что составляет 34% от всех расходов Фонда.
  • Бюджетом Фонда предусмотрено проведение перерасчета ежемесячных страховых выплат пострадавшим на производстве (членам их семей) с 01 марта 2020 года на коэффициент 1,165 (116,5%).

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По материалам Finance.UA
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