Совсем скоро состоится ежегодное награждение победителей премии FinAwards 2020!

Конкурс FinAwards, учредителями которого являются популярные сайты о финансах и инвестициях Minfin.com.ua и Finance.ua, призван держать в фокусе лучшие финансовые продукты и сервисы для клиентов.

Его особенность в том, что выбор победителей проводится через призму клиентского опыта. Ключевые критерии оценки: стоимость, доступность, легкость оформления продукта, прозрачность условий, удобство пользования, технологичность, качество сервиса.

В этом году в конкурсе приняли участие 32 розничных банка, которые борются за титул «Золотой стандарт качества FinAwards» в 6-ти продуктовых номинациях:

- Кредит наличными

- Срочный вклад/депозит

- Кредитная карта mass

- Кредитная карта VIP

- Дебетовая карта mass

- Дебетовая карта VIP

2х номинациях по технологиям дистанционного обслуживания клиентов:

- Интернет-банк

- Мобильный банк

5ти специальных номинациях:

- Программа лояльности для клиентов

- Рекламная кампания

- ИТ решения для розницы

- Народный банк или лучшее качество обслуживания клиентов

- Устойчивый банк.

А также в рамках конкурса путем голосования будут выбраны лучший Руководитель розничного бизнеса банка и лучший СЕО банка – Банкир года.

Награждение победителей состоится 28го февраля в TAO Event Hall (Киев, ул. Бассейная, 2А).

Принять участие в торжественном вечере по случаю награждения победителей конкурса может каждый желающий, приобретя билет на сайте мероприятия: http://bit.do/ftKZF

Участников ждет:

- Угощения от французского шеф-повара,

- Дегустация эксклюзивных вин марки 46 Parallel Wine,

- Живые выступления первой музыкальной рок-группы, коллектив которой полностью состоит из сотрудников банков – FINdorphine, а также самой харизматичной конкурсантки 4го сезона шоу ТВ канала 1+ 1 «Голос дети» – Марии Полищук и лучшей вокалистки банковского сектора – Екатерины Лимоновой.

- Интеллектуальный батл с ТОП менеджерами банков и возможность посоревноваться за призы от эксклюзивных партнеров мероприятия (Grill do Brasil, Индпошив, Миротель, Vesna, Lamoda, 46 Parallel Wine, другие)

- И конечно, самая яркая церемония награждения и незабываемый вечер среди профессионалов банковского сообщества.

Узнать детали и зарегистрироваться можно на сайте премии: http://bit.do/ftKZF

Внимание! Ко дню Святого Валентина праздничная скидка 14% за ПРОМО кодом LoveFA (срок Действия – 14.02.2020р)

Организатор мероприятия – компания BankOnline.