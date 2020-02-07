Совсем скоро состоится ежегодное награждение победителей премии FinAwards 2020!

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Конкурс FinAwards, учредителями которого являются популярные сайты о финансах и инвестициях Minfin.com.ua и Finance.ua, лучшие финансовые продукты и сервисы для клиентов.
Его особенность в том, что выбор победителей проводится через призму клиентского опыта. Ключевые критерии оценки: стоимость, доступность, легкость оформления продукта, прозрачность условий, удобство пользования, технологичность, качество сервиса.
В этом году в конкурсе приняли участие 32 розничных банка, которые борются за титул «Золотой стандарт качества FinAwards» в 6-ти продуктовых номинациях:
- Кредит наличными
- Срочный вклад/депозит
- Кредитная карта mass
- Кредитная карта VIP
- Дебетовая карта mass
- Дебетовая карта VIP
2х номинациях по технологиям дистанционного обслуживания клиентов:
- Интернет-банк
- Мобильный банк
5ти специальных номинациях:
- Программа лояльности для клиентов
- Рекламная кампания
- ИТ решения для розницы
- Народный банк или лучшее качество обслуживания клиентов
- Устойчивый банк.
А также в рамках конкурса путем голосования будут выбраны лучший Руководитель розничного бизнеса банка и лучший СЕО банка – Банкир года.
Награждение победителей состоится 28го февраля в TAO Event Hall (Киев, ул. Бассейная, 2А).
Принять участие в торжественном вечере по случаю награждения победителей конкурса может каждый желающий, приобретя билет на сайте мероприятия: http://bit.do/ftKZF
Участников ждет:
- Угощения от французского шеф-повара,
- Дегустация эксклюзивных вин марки 46 Parallel Wine,
- Живые выступления первой музыкальной рок-группы, коллектив которой полностью состоит из сотрудников банков – FINdorphine, а также самой харизматичной конкурсантки 4го сезона шоу ТВ канала 1+ 1 «Голос дети» – Марии Полищук и лучшей вокалистки банковского сектора – Екатерины Лимоновой.
- Интеллектуальный батл с ТОП менеджерами банков и возможность посоревноваться за призы от эксклюзивных партнеров мероприятия (Grill do Brasil, Индпошив, Миротель, Vesna, Lamoda, 46 Parallel Wine, другие)
- И конечно, самая яркая церемония награждения и незабываемый вечер среди профессионалов банковского сообщества.
Узнать детали и зарегистрироваться можно на сайте премии: http://bit.do/ftKZF
Внимание! Ко дню Святого Валентина праздничная скидка 14% за ПРОМО кодом LoveFA (срок Действия – 14.02.2020р)
Организатор мероприятия – компания BankOnline.
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