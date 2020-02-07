В Нацбанке не ожидают притока иностранной валюты для покупки земли

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В Национальном банке не ожидают притока иностранной валюты после открытия рынка земли.
Об этом сказал заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий в ходе встречи с представителями бизнеса в Европейской Бизнес Ассоциации.
“Притока иностранной валюты для покупки земли, наверное, не будет, исходя из тех положений закона о земле, которые есть в парламенте. Пока мы не совсем понимаем, каким будет рынок земли, и нам очень трудно делать какие-то прогнозы. Нужно иметь на руках конечный вариант реформы и оттуда уже делать какие-то прогнозы”, – сказал Чурий.
Как известно, в начале сентября 2019 года Президент Владимир Зеленский поручил правительству подготовить, а парламент принять до 1 декабря законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения с отменой моратория на продажу земли. 3 января в ВР был подан законопроект об обороте земель сельхозназначения №2278-10 с правками ко второму чтению.
Документ предусматривает запрет иностранцам приобретать право собственности на земельные участки – запрет утратит силу при условии одобрения продажи земли иностранцам на референдуме.
6 февраля парламент начал рассмотрение во втором чтении законопроекта о рынке земли с 4018 правками. За первый день рассмотрели 184 поправки. Полная процедура рассмотрения может длиться три-пять пленарных недель.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
“Тарифная комиссия” объяснила, зачем разделили платежкиВчера, 12:00 - 1853 23
"Укрпочта" приостановила отправку посылок в Китай из-за коронавирусаВчера, 12:12 - 785 11
В Украине планируется снижение цены на газ и теплоэнергию в феврале - НКРЭКУВчера, 09:24 - 1213 11
В Украине появится новый международный аэропорт для лоукостеровВчера, 18:21 - 1734 4
Автопроизводство в Украине продолжает падатьВчера, 06:23 - 596 4
Ощадбанк снизил процентные ставки по ипотечным кредитамВчера, 16:00 - 3894 1
Межбанк: давление на курс увеличитсяВчера, 11:25 - 2903
Налоговая изменила план проверок бизнеса (инфографика)Вчера, 15:03 - 2706
Укрэксимбанк отсудил у компании Ахметова 2,73 млрдВчера, 11:43 - 2404
“Тарифная комиссия” объяснила, зачем разделили платежкиВчера, 12:00 - 1853 23
Airbus показал тестовый полет модели узкофюзеляжного самолета будущего (видео)Позавчера, 12:10 - 1481
Hyundai представил кроссовер Creta второго поколения (фото, видео)07.02.2020, 15:10 - 1738
Cadillac представил новый внедорожник (фото)06.02.2020, 14:10 - 1300 2
Представлен первый смартфон самостоятельного бренда Xiaomi Poco (фото, видео)04.02.2020, 15:10 - 1318
Hyundai показал новую Creta (фото, видео)03.02.2020, 17:10 - 1604