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В Нацбанке не ожидают притока иностранной валюты для покупки земли

В Нацбанке не ожидают притока иностранной валюты для покупки земли

В Национальном банке не ожидают притока иностранной валюты после открытия рынка земли.
Об этом сказал заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий в ходе встречи с представителями бизнеса в Европейской Бизнес Ассоциации.

“Притока иностранной валюты для покупки земли, наверное, не будет, исходя из тех положений закона о земле, которые есть в парламенте. Пока мы не совсем понимаем, каким будет рынок земли, и нам очень трудно делать какие-то прогнозы. Нужно иметь на руках конечный вариант реформы и оттуда уже делать какие-то прогнозы”, – сказал Чурий.

Как известно, в начале сентября 2019 года Президент Владимир Зеленский поручил правительству подготовить, а парламент принять до 1 декабря законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения с отменой моратория на продажу земли. 3 января в ВР был подан законопроект об обороте земель сельхозназначения №2278-10 с правками ко второму чтению.

Документ предусматривает запрет иностранцам приобретать право собственности на земельные участки – запрет утратит силу при условии одобрения продажи земли иностранцам на референдуме.

6 февраля парламент начал рассмотрение во втором чтении законопроекта о рынке земли с 4018 правками. За первый день рассмотрели 184 поправки. Полная процедура рассмотрения может длиться три-пять пленарных недель.

По материалам УКРИНФОРМ
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