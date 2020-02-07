Нужно заставить людей читать документы: эксперт о махинациях банкиров

Наиболее частые проблемы, на которые жалуются клиенты банков в Украине, так или иначе связаны с недостоверной или неполной информацией от финучреждений. Поэтому Национальный банк (НБУ) обязал банки раскрывать полную информацию о кредитах и депозитах.

Однако, как рассказал экономист Олег Яременко, кроме ужесточения правил для банков, нужно менять отношение потребителей. Эксперт отметил, что заставляя банки открывать информацию, неплохо было бы “заставить клиентов банков эту информацию читать”.

“Банки-то будут раскрывать информацию. А вот клиенты прочитают ее или нет? Я считаю, нужно, чтобы клиент в обязательном порядке подписывал документ о том, что он предупрежден о рисках, о полной стоимости услуги, о возможных форс-мажорах. Чтобы клиент знал, что у него могут отнять квартиру, что он может еще что-то потерять. В таком случае и банк был бы защищен, и клиент будет точно проинформирован и тоже будет нести ответственность”, – объяснил Яременко.