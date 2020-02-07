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США ввели санкции против предприятий оборонки РФ

США ввели санкции против предприятий оборонки РФ

США с 3 февраля ввели санкции против трех российских организаций.

Под них попали КБП имени Шипунова в Туле, НПО машиностроения и ОАО Кумертауское авиационное производственное предприятие. По версии Вашингтона, эти организации “нарушают национальное законодательство США о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ) в отношении Ирана, КНДР и Сирии”.

Как следует из этого документа, решение о применении ограничительных мер вступило в силу 3 февраля. В черном списке фигурирует целый ряд китайских компаний.

Срок действия санкций составляет два года, однако может быть сокращен или прекращен решением госсекретаря США Майклом Помпео.

Напомним, США ввели новые санкции против России из-за Крыма в конце января. Действия США, ЕС и Канады подчеркивают силу трансатлантического альянса в противостоянии продолжающейся агрессии России, отметили в американском Минфине.

По материалам bigmir.net
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