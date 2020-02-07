Серийный кроссовер Hyundai 45 EV впервые заметили на тестах (фото)

В Интернете показали фотографии серийного электрического кроссовера Hyundai 45, который замечен во время дорожных тестов в сильно закамуфлированном виде. Его продажи начнутся в 2021 году.

Hyundai Concept 45 был впервые показан в 2019 году на автосалоне во Франкфурте. Это был концептуальный электрический хэтчбек с ретро-дизайном.

Судя по шпионским фотографиям, серийный Hyundai 45 получит более традиционный дизайн кузова. Впрочем, из-за сильного камуфляжа трудно что-то конкретное сказать про его дизайн. Но можно предположить, что серийный Hyundai 45 будет кроссовером, а не хэтчбеком, как его концепт.

Эта новинка должна оснащаться электромотором и литий-ионной батареей. Какой у нее будет запас хода – не известно. Зато мы знаем, что это будет полноприводная машина.

В шпионских фотографиях салон совсем не видно. Концепт имел минималистичный дизайн салона и разнообразные высокотехнологичные новшества. К сожалению, вращающиеся кресла, которые были у концепта, вряд ли попадут в серийную версию.

В продаже Hyundai 45 должен появиться в следующем году. Это значит, что его официальная премьера может состояться уже в конце нынешнего года.