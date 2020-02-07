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Google Chrome теперь может проверять безопасность ваших паролей

Google Chrome теперь может проверять безопасность ваших паролей

Онлайновый менеджер паролей Google, который можно найти по адресу passwords.google.com, содержит функцию, позволяющую сканировать пароли на предмет утечек в результате нарушений безопасности. Теперь компания переносит этот инструмент проверки паролей в Chrome.

Проверка пароля ранее была сделана доступной как расширение для браузера, но, переместив ее непосредственно в Chrome, Google будет надеяться, что ее будут использовать больше людей, и при необходимости будут менять свои пароли. Вместо проверки надежности отдельных паролей Password Checker сверяет пароли с базой данных, которые были обнаружены в результате утечки безопасности или взлома данных.

Такие утечки представляют собой простой способ для хакеров узнать комбинации имен пользователей и паролей, и многие пользователи Интернета неосознанно используют пароли, которые уже были раскрыты. Проверка пароля еще не разглашена всем пользователям Chrome, но попробовать ее уже можно.

Как сообщает Techdows, инструмент проверки паролей можно найти в Canary-сборке Chrome 82. Чтобы включить его, вам необходимо посетить chrome://flags и включить опцию Массовая проверка пароля. После перезапуска Chrome зайдите в chrome://settings/passwords или нажмите «Настройки> Пароли», и вы увидите новый раздел «Проверка паролей».

По материалам bigmir.net
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