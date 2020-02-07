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В КГГА сообщили, когда закроют кинотеатр "Киев" в центре столицы

В КГГА сообщили, когда закроют кинотеатр "Киев" в центре столицы

В Киевской городской государственной администрации начались работы по подготовке к ремонту легендарного кинозала “Киев”, расположенного в самом центре столицы по адресу улица Большая Васильковская, 19. Его, напомним, в 2019 году передали в аренду частной компании “Синема-Центр”.

Об этом сообщил Владимир Слончак, замглавы КГГА.

В КГГА считают, что кинотеатр требует капитального ремонта из-за того, что прежний арендатор платил копейки в городской бюджет и не ухаживал за историческим зданием. “Кинотеатр” Киев “— это важное и знаковое здание для Киева с собственным духом и историей. И, очевидно, что такие места должны быть ухоженными, в надлежащем состоянии, должны быть полезными для горожан и прибыльными для общества. Бывший арендатор не вложил в содержание здания ни копейки, при этом нещадно эксплуатируя и платя городу всего 47 000 гривен (в месяц — Delo.ua). Поэтому, очевидно, что теперь кинотеатр требует капитального ремонта, над чем мы сейчас и работаем”, — сообщил Владимир Слончак.

Замглавы КГГА отметил, что кинотеатр “Киев” как памятник архитектуры местного значения требует особенно тщательного подхода и контроля в вопросах ремонта и согласования, что несколько замедляет процесс восстановления работы кинотеатра. Однако, это один из сверхважных этапов, город тщательно держит на контроле.

Как известно, кинозал “Киев” был открыт в 1952 году. В его дизайне объединены неоклассицизм с элементами традиционной украинской архитектуры и это стало причиной объявить его объектом культурного наследия местного значения.

По материалам Дело
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