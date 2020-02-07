Метро на Троещину: планы власти и опыт читателей Finance.ua

Уже несколько лет киевская мэрия рассматривает вопрос строительства метрополитена на Левый берег Киева, а именно – на Троещину. Дело продвинулось настолько, что теперь в КГГА раздумывают, с какой станции строить то метро. Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник отметил, что метро на Троещину целесообразно начать строить со станции “Вокзальная”.

По его словам, сперва необходимо соединить “Вокзальную”, “Лукьяновскую” и “Тараса Шевченко”, а после этого уже не важно, в какую сторону прокладывать метро – Жуляны или Троещина.

Чиновник рассказал, что планировалось строительство первой очереди новой ветки метрополитена от станции метро “Тараса Шевченко” открытой частью до Русановских садов. Но поскольку она загружена на 97%, направление туда всего потока со всей Воскресенки и Троещины приведет к реальному перегрузу.

Сам мэр Киева Виталий Кличко часто комментирует тему строительства метро. Например, в начале февраля прошлого года он анонсировал введение в эксплуатацию двух новых станций метрополитена – “Проспект Правды” и “Мостицкая – в течение 3 лет. Эти две станции когда-то станут продолжением тоннеля до Ветряных гор. А по метро на Троещину Кличко ответил коротко – перспектива его строительства появится только после достройки Подольско-Воскресенского моста.

Читатели Finance.ua тоже поделились мыслями о метрополитене на Троещину: кто-то упрекал власть, кто-то жаловался на трудный путь с работы домой, а некоторые даже занялись подсчетами и анализом.

Форумчанка barakydabarakyda2013 поделилась горьким опытом долгой и неудобной дороги с Троещины на Правый берег:

Пользователь p_a_l тоже знает, что такое общественный транспорт на Правый берег, особенно в часы пик:

EKO подсчитал примерную стоимость электрифицированного железнодорожного маршрута и даже заверил, что такой план можно реализовать за год. Однако, по его мнению, ни один транспортный проект не будет завершен до выборов:

Форумчанин eduard_k уверяет, что с метро на Виноградарь ситуация аналогичная. Более того, он считает его невыгодным, так как расходы на строительство подземки сильно ударят по бюджету Киева:

Однако были не только гневные комментарии в сторону столичной мэрии. Вот пользователю Puente понравилась идея объединения всех трех линий метро:

А кое-кто воспринял такую ​​новость с юмором. Пользователь swan forever отметил, что над вечным строительством легендарного метро на Троещину народ смеется уже давно: