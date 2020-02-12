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В Нацбанке подсчитали количество платежных карт в Украине

В Нацбанке подсчитали количество платежных карт в Украине

Общее количество платежных карт в Украине по состоянию на 01 января 2020 года выросло на 16%, если сравнить с началом 2019 года, и составила 68,9 млн шт.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

“Актуальным остается тренд по активному распространению бесконтактных платежей как с использованием бесконтактных карт, так и посредством смартфонов и других NFC-устройств, что обусловлено безопасностью, скоростью и удобством таких операций”, – говорится в сообщении.

Сколько платежных карт в Украине:

  • общее количество платежных карт в Украине по состоянию на 01 января 2020 года составляет 68,9 млн шт;

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  • почти две трети от этого количества – это активные платежные карты (61,2%);
  • количество бесконтактных платежных карт за 2019 год увеличилось больше, чем вдвое – с 3,9 млн шт. до 8,6 млн шт. карт;
  • количество токенизированных платежных карт на 01 января 2020 года составило 2,5 млн шт. Сегодня более четверти активных платежных карт – это бесконтактные и токенизированные карты (26,5% или 11,2 млн шт. карт);
  • безналичные операции с использованием бесконтактных и токенизированных карт составляли треть от общего количества и объема безналичных операций в торговых сетях (по 36% каждый показатель).

Справка Finance.ua:

  • По состоянию на 01 января 2020 года в Украине зарегистрировано 70 участников карточных платежных систем.

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По материалам Finance.UA
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