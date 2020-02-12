В Нацбанке подсчитали количество платежных карт в Украине

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Общее количество платежных карт в Украине по состоянию на 01 января 2020 года выросло на 16%, если сравнить с началом 2019 года, и составила 68,9 млн шт.
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
“Актуальным остается тренд по активному распространению бесконтактных платежей как с использованием бесконтактных карт, так и посредством смартфонов и других NFC-устройств, что обусловлено безопасностью, скоростью и удобством таких операций”, – говорится в сообщении.
Сколько платежных карт в Украине:
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