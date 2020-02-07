Исследование Microsoft: цифровая культура - худшая за последние 4 года

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Компания Microsoft опубликовала результаты ежегодного исследования, посвященного культуре общения и личной безопасности в сети за 2019 год.
На его основе также был составлен рейтинг стран по индексу цифровой культуры (Digital Civility Index, DCI). Сегодня индекс составляет 70%, это самый высокий показатель уничижительного поведения в сети с начала проведения исследования в 2016 году. За этот период количество онлайн-угроз увеличилась с 17 до 21.
Какие существуют интернет-угрозы:
Как много людей сталкиваются с интернет-угрозами:
Причины грубого онлайн-общения:
И взрослые, и подростки отметили, что чаще всего с пренебрежительным отношением в Интернете можно столкнуться в социальных сетях.
Ожидания респондентов:
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Накапливайте кто как может: эксперт объяснил, почему проблем с пенсиями будет большеВчера, 21:03 - 30280 16
Регулятор снизит плату за распределение газа для тех, кто его не потребляетВчера, 20:03 - 2388 11
Метро на Троещину хотят начать строить с "Вокзальной"10 ч. назад - 2467 9
В налоговой объяснили, могут ли ФЛП тратить средства с бизнес-счетов на личные нуждыВчера, 17:02 - 2993 8
До $14 000 в месяц: Сколько зарабатывают топ-менеджеры в украинском IT (обзор)7 ч. назад - 5913 3
Накапливайте кто как может: эксперт объяснил, почему проблем с пенсиями будет большеВчера, 21:03 - 30280 16
До $14 000 в месяц: Сколько зарабатывают топ-менеджеры в украинском IT (обзор)7 ч. назад - 5913 3
Представлен обновленный седан Hyundai Solaris (фото)Вчера, 22:00 - 2573
Метро на Троещину хотят начать строить с "Вокзальной"10 ч. назад - 2467 9
Регулятор снизит плату за распределение газа для тех, кто его не потребляетВчера, 20:03 - 2388 11
Airbus показал тестовый полет модели узкофюзеляжного самолета будущего (видео)7 ч. назад - 317
Hyundai представил кроссовер Creta второго поколения (фото, видео)07.02.2020, 15:10 - 1514
Cadillac представил новый внедорожник (фото)06.02.2020, 14:10 - 1169 2
Представлен первый смартфон самостоятельного бренда Xiaomi Poco (фото, видео)04.02.2020, 15:10 - 1223
Hyundai показал новую Creta (фото, видео)03.02.2020, 17:10 - 1523