Исследование Microsoft: цифровая культура - худшая за последние 4 года

Компания Microsoft опубликовала результаты ежегодного исследования, посвященного культуре общения и личной безопасности в сети за 2019 год.

На его основе также был составлен рейтинг стран по индексу цифровой культуры (Digital Civility Index, DCI). Сегодня индекс составляет 70%, это самый высокий показатель уничижительного поведения в сети с начала проведения исследования в 2016 году. За этот период количество онлайн-угроз увеличилась с 17 до 21.

Какие существуют интернет-угрозы:

согласно полученным результатам, было выделено 21 разновидность интернет-угроз в четырех категориях: поведенческие, репутационные, угрозы сексуального характера, угрозы нежелательных коммуникаций.

Как много людей сталкиваются с интернет-угрозами:

58% респондентов признались в том, что они сталкивались с навязчивым поведением (нежелательные контакты и онлайн-мошенничество были наиболее распространенными);

45% подверглись поведенческим угрозам в сети (преимущественно грубое обращение и троллинг);

37% – угроз сексуального характера (чаще всего онлайн-домогательства);

21% – репутационные угрозы.

Причины грубого онлайн-общения:

для подростков и женщин внешность (38%) была наиболее распространенным поводом для пренебрежительного отношения в сети, причем девочки-подростки (41%) и взрослые женщины (35%) воспринимают его как основную причину неуместного общения;

среди взрослого поколения, политика (38%) была наиболее распространенным основанием для онлайн-угроз;

для всех возрастов сексуальная ориентация была вторым по популярности ответом – 30% считают эту тему наиболее провокационной;

60% подростков знают, к кому обратиться за помощью, если им угрожают в Интернете. И лишь 37% взрослых осведомлены, где искать поддержку.

И взрослые, и подростки отметили, что чаще всего с пренебрежительным отношением в Интернете можно столкнуться в социальных сетях.

Ожидания респондентов:

респонденты ожидают, что в будущем технологии помогут им лучше защитить свою личную информацию и конфиденциальность;

50% уверены, что компании способны изменить ситуацию к лучшему;

17% относятся к этому утверждению пессимистично;

33% считают, что ситуация не изменится.

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