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Wizz Air объявил однодневные 20-процентные скидки на отдельные рейсы

Wizz Air объявил однодневные 20-процентные скидки на отдельные рейсы

Венгерский лоукостер Wizz Air объявил скидки 20% на отдельные рейсы при бронировании авиабилетов 12 февраля 2020 года.

Об этом сообщается на странице компании в FACEBOOK.

Когда действует акция:

  • 12 февраля 2020 года с 00:00 до 23:59 по центральноевропейскому времени (CET) (-1 час по сравнению с Киевом);
  • путешествия по акционным билетам должны завершиться до 31 марта 2020 года;
  • акционная цена применяется только к бронированию через сайт или мобильное приложение WIZZ и не распространяется на групповые заказы.

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Напомним, авиакомпания Wizz Air ввела услугу автоматической регистрации на рейс Auto Check-In и отправки посадочных талонов.

Как работает услуга:

  • при добавлении услуги в бронирование система авиакомпании зарегистрирует пассажиров, для которых активирована услуга, за 50 часов до вылета;
  • после добавления автоматической регистрации в бронирование система запросит номера телефонов пассажиров во время перелета в пределах шенгенской зоны, а также паспортные данные при полетах между Шенгеном и третьими странами. Сейчас эти данные клиенты Wizz Air должны вводить во время самостоятельной ручной регистрации;
  • закрывается регистрация через интернет за 3 часа до времени вылета рейса по расписанию.

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По материалам Finance.UA
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