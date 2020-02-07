Wizz Air объявил однодневные 20-процентные скидки на отдельные рейсы

Венгерский лоукостер Wizz Air объявил скидки 20% на отдельные рейсы при бронировании авиабилетов 12 февраля 2020 года.

Об этом сообщается на странице компании в FACEBOOK.

Когда действует акция:

12 февраля 2020 года с 00:00 до 23:59 по центральноевропейскому времени ( CET ) (-1 час по сравнению с Киевом);

путешествия по акционным билетам должны завершиться до 31 марта 2020 года;

акционная цена применяется только к бронированию через сайт или мобильное приложение WIZZ и не распространяется на групповые заказы.

Напомним, авиакомпания Wizz Air ввела услугу автоматической регистрации на рейс Auto Check-In и отправки посадочных талонов.

Как работает услуга:

при добавлении услуги в бронирование система авиакомпании зарегистрирует пассажиров, для которых активирована услуга, за 50 часов до вылета;

после добавления автоматической регистрации в бронирование система запросит номера телефонов пассажиров во время перелета в пределах шенгенской зоны, а также паспортные данные при полетах между Шенгеном и третьими странами. Сейчас эти данные клиенты Wizz Air должны вводить во время самостоятельной ручной регистрации;

закрывается регистрация через интернет за 3 часа до времени вылета рейса по расписанию.

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