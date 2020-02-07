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В КГГА назвали сроки внедрения 4G в метро

В КГГА назвали сроки внедрения 4G в метро

Интернет 4G на первых станциях метро должен появиться уже весной.

Об этом заявил советник Киевского городского головы Максим Бахматов.

“Внедрение 4G в метро – это вопрос национального масштаба. Закон должен выполняться. Есть юридические процессы, которые необходимо соблюдать. Если объединим усилия всех участников этого процесса, проект будет воплощен в анонсированные сроки”, – заявил Максим Бахматов.

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По его словам, сейчас согласованы все важные технические аспекты с метрополитеном и операторами была предоставлена необходимая техническая документация.

«Операторы уже завезли в страну первые партии специального оборудования для построения сети и ожидают получения законных оснований для начала выполнения монтажных работ в метро. Полноценная реализация инвестиционного проекта зависит от принятия Киевсоветом решения о плате за телеком доступ к объектам коммунальной собственности», – отметил директор регуляторного обеспечения «Киевстара» Александр Когут.

Отмечается, что старт 4G Internet на первых станциях метро запланирован на март 2020 года.

На каких станциях метро появится 4G Internet:

  • Академгородок;
  • Житомирская;
  • Святошин;
  • Сырец;
  • Дорогожичи;
  • Героев Днепра;
  • Минская;
  • Оболонь.

В конце 2020 – начале 2021 года – на всех станциях и тоннелях.

Справка Finance.ua:

  • Инвестиции в этот проект со стороны трех операторов («Киевстар», «Vodafone Украина» и lifecell) суммарно составят около $20 млн.
  • По словам президента «Киевстара» Александра Комарова, Киевсовет до сих пор не определился, какую цену брать с операторов за аренду (доступ к инфраструктуре).
  • Директор по маркетингу «Киевстара» Павел Даниман уточнил, что внедрение 2G и 4G связи будет осуществляться с крайних станций, поскольку это обусловлено технологией, а покрытие всех станций требует некоторого времени в связи с возможностью вести работы только несколько часов ночью.

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По материалам Finance.UA
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