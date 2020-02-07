В КГГА назвали сроки внедрения 4G в метро

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Интернет 4G на первых станциях метро должен появиться уже весной.
Об этом заявил советник Киевского городского головы Максим Бахматов.
“Внедрение 4G в метро – это вопрос национального масштаба. Закон должен выполняться. Есть юридические процессы, которые необходимо соблюдать. Если объединим усилия всех участников этого процесса, проект будет воплощен в анонсированные сроки”, – заявил Максим Бахматов.
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По его словам, сейчас согласованы все важные технические аспекты с метрополитеном и операторами была предоставлена необходимая техническая документация.
«Операторы уже завезли в страну первые партии специального оборудования для построения сети и ожидают получения законных оснований для начала выполнения монтажных работ в метро. Полноценная реализация инвестиционного проекта зависит от принятия Киевсоветом решения о плате за телеком доступ к объектам коммунальной собственности», – отметил директор регуляторного обеспечения «Киевстара» Александр Когут.
Отмечается, что старт 4G Internet на первых станциях метро запланирован на март 2020 года.
На каких станциях метро появится 4G Internet:
В конце 2020 – начале 2021 года – на всех станциях и тоннелях.
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