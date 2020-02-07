В КГГА назвали сроки внедрения 4G в метро

Интернет 4G на первых станциях метро должен появиться уже весной.

Об этом заявил советник Киевского городского головы Максим Бахматов.

“Внедрение 4G в метро – это вопрос национального масштаба. Закон должен выполняться. Есть юридические процессы, которые необходимо соблюдать. Если объединим усилия всех участников этого процесса, проект будет воплощен в анонсированные сроки”, – заявил Максим Бахматов.

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По его словам, сейчас согласованы все важные технические аспекты с метрополитеном и операторами была предоставлена необходимая техническая документация.

«Операторы уже завезли в страну первые партии специального оборудования для построения сети и ожидают получения законных оснований для начала выполнения монтажных работ в метро. Полноценная реализация инвестиционного проекта зависит от принятия Киевсоветом решения о плате за телеком доступ к объектам коммунальной собственности», – отметил директор регуляторного обеспечения «Киевстара» Александр Когут.

Отмечается, что старт 4G Internet на первых станциях метро запланирован на март 2020 года.

На каких станциях метро появится 4G Internet:

Академгородок;

Житомирская;

Святошин;

Сырец;

Дорогожичи;

Героев Днепра;

Минская;

Оболонь.

В конце 2020 – начале 2021 года – на всех станциях и тоннелях.

Справка Finance.ua:

Инвестиции в этот проект со стороны трех операторов («Киевстар», «Vodafone Украина» и lifecell) суммарно составят около $20 млн.

По словам президента «Киевстара» Александра Комарова, Киевсовет до сих пор не определился, какую цену брать с операторов за аренду (доступ к инфраструктуре).

Директор по маркетингу «Киевстара» Павел Даниман уточнил, что внедрение 2G и 4G связи будет осуществляться с крайних станций, поскольку это обусловлено технологией, а покрытие всех станций требует некоторого времени в связи с возможностью вести работы только несколько часов ночью.

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