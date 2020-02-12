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В НБУ рассказали, что мешает возобновлению кредитования и ипотеки

В НБУ рассказали, что мешает возобновлению кредитования и ипотеки

Для восстановления масштабного кредитования бизнеса и ипотеки необходимо усилить защиту прав кредиторов, реформировать судебную систему и увеличивать количество прозрачных и качественных заемщиков.

Об этом написала первая заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова.

По ее словам, премия за риск и накладные расходы при кредитовании для банков составляют в среднем от 4 до 6% годовых в стоимости кредита.

“С одной стороны, экономика и бизнес нуждаются в ресурсах, банки имеют достаточно ликвидности. Но с другой – высокие риски и сопутствующие расходы делают кредитную ставку неприемлемой. Другая сторона проблемы – недостаточная прозрачность структур собственности и финансовой отчетности заемщиков”, – написала Рожкова.

По мнению НБУ, банки не хотят принимать на себя дополнительные неоправданные риски.

“Серьезной преградой на пути возобновления кредитования остается премия за риск. Для этого усилий исключительно банков и финансового регулятора недостаточно.

Речь идет о судебной системе, разрешительной системе и системе работы других государственных институтов, которые должны обеспечивать равные правила игры, конкуренцию, приемлемый инвестиционный климат”, – говорится в колонке.

Результаты последнего опроса банков свидетельствуют, что именно это основное препятствие для полноценного возобновления кредитования.

“Еще один наш приоритет – запуск ипотеки. В прошлом году мы спросили у банков: “Почему вы не кредитуете ипотеку?” – пишет первая заместительница Якова Смолия.

Три основных ответа звучали так:

  • Мораторий на взыскание имущества по валютным кредитам;
  • Незащищенность прав кредиторов;
  • Непрозрачность первичного рынка жилья.

По словам Рожковой, несколько шагов позволят решить проблемы рынка недвижимости.

“Прозрачность рынка недвижимости, в том числе за счет доступа участников рынка к госреестрам; усиление ответственности застройщика за нарушение условий соглашения; введение работающих генпланов городов, и соблюдение государственных строительных норм”, – говорится в колонке.

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По материалам Економічна Правда
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