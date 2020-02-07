Апелляционный суд подтвердил признание банкротом еще одной компании группы "Амстор"

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16 января Центральный апелляционный хозсуд оставил без изменений постановление Хозсуда Днепропетровской области от 03.10.2019 (в деле №904/4356/17), которым было признано банкротом ООО “Торговый дом “Амстор”.
Напомним, 18.12.2018 Хозсуд Днепропетровской области в рамках указанного дела утвердил реестр требований кредиторов ООО “Торговый дом “Амстор”, включив в него в т.ч. требования ПУМБ (1,04 млрд грн – четвертая очередь и 313,9 млн грн – шестая очередь) и Укрэксимбанка (723,8 млн грн – четвертая очередь).
При этом отдельно внесены в реестр требования кредиторов, обеспеченные залогом: Укрэксимбанка (1,015 млрд грн), ПУМБ (535,9 млн грн), банка “Форум” (34,4 млн грн), ООО “Финансовая компания “Авуар-Сервис” (895,4 млн грн).
Как писал Finbalance, 12.12.2019 Верховный Суд отказался удовлетворить кассационную жалобу ООО “Несторг” и оставил без изменений постановление Хозсуда Днепропетровской области от 21.05.2019 и постановление Центрального апелляционного хозсуда от 05.08.2019 (в деле №904/10293/17), которыми было признано банкротом ООО “Амстор-Инвест” и открыта ликвидационная процедура сроком на 12 месяцев (до 21.05.2020).
В реестр кредиторских требований к должнику внесены в т.ч. требования Укрэксимбанка на 1,15 млрд грн (как обеспеченные), ООО “Финансовая компания “Си Пи Эс Факторинг” – 215,3 млн грн (4 очередь) и 59,4 млн грн (6 очередь), ООО “Финансовая компания “Авуар-Сервис” – 810,2 млн грн (4 очередь) и 85,2 млн грн (6 очередь).
Согласно судебным материалам, общий объем кредиторских требований к должнику – 2,33 млрд грн, а объем активов – 26,3 млн грн.
По данным госреестра юрлиц, конечным бенефициаром ООО “Амстор-Инвест” является Вадим Новинский.
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