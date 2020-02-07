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Апелляционный суд подтвердил признание банкротом еще одной компании группы "Амстор"

Апелляционный суд подтвердил признание банкротом еще одной компании группы "Амстор"

16 января Центральный апелляционный хозсуд оставил без изменений постановление Хозсуда Днепропетровской области от 03.10.2019 (в деле №904/4356/17), которым было признано банкротом ООО “Торговый дом “Амстор”.

Напомним, 18.12.2018 Хозсуд Днепропетровской области в рамках указанного дела утвердил реестр требований кредиторов ООО “Торговый дом “Амстор”, включив в него в т.ч. требования ПУМБ (1,04 млрд грн – четвертая очередь и 313,9 млн грн – шестая очередь) и Укрэксимбанка (723,8 млн грн – четвертая очередь).

При этом отдельно внесены в реестр требования кредиторов, обеспеченные залогом: Укрэксимбанка (1,015 млрд грн), ПУМБ (535,9 млн грн), банка “Форум” (34,4 млн грн), ООО “Финансовая компания “Авуар-Сервис” (895,4 млн грн).

Как писал Finbalance, 12.12.2019 Верховный Суд отказался удовлетворить кассационную жалобу ООО “Несторг” и оставил без изменений постановление Хозсуда Днепропетровской области от 21.05.2019 и постановление Центрального апелляционного хозсуда от 05.08.2019 (в деле №904/10293/17), которыми было признано банкротом ООО “Амстор-Инвест” и открыта ликвидационная процедура сроком на 12 месяцев (до 21.05.2020).

В реестр кредиторских требований к должнику внесены в т.ч. требования Укрэксимбанка на 1,15 млрд грн (как обеспеченные), ООО “Финансовая компания “Си Пи Эс Факторинг” – 215,3 млн грн (4 очередь) и 59,4 млн грн (6 очередь), ООО “Финансовая компания “Авуар-Сервис” – 810,2 млн грн (4 очередь) и 85,2 млн грн (6 очередь).

Согласно судебным материалам, общий объем кредиторских требований к должнику – 2,33 млрд грн, а объем активов – 26,3 млн грн.

По данным госреестра юрлиц, конечным бенефициаром ООО “Амстор-Инвест” является Вадим Новинский.

По материалам Finbalance
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