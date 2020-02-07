Фонд гарантирования продлил на год ликвидацию двух банков

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил на год ликвидацию ПАО «КБ «Премиум» и АО «НК Банк».
Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.
“Исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физических лиц приняла решение от 10 февраля 2020 года №301 о продлении сроков осуществления процедуры ликвидации АО «НК Банк» на один год с 09 марта 2020 года по 08 марта 2021 года включительно”, – говорится в сообщении.
Также на один год – с 11 февраля 2020 года по 10 февраля 2021 года включительно продлена ликвидация ПАО “КБ “Премиум”.
В феврале 2016 года правление НБУ приняло решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО КБ “Премиум” за нарушение банковского законодательства в сфере финансового мониторинга. В марте 2017 года Нацбанк принял решение ликвидировать АО «НК Банк».
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Киеве инициировали переименование станции ДорогожичиВчера, 14:17 - 2130 18
Зеленский объяснил, когда пенсионеры начнут получать большеВчера, 16:00 - 3588 15
В Раде предлагают уменьшить НДС до 15%Вчера, 12:00 - 3864 12
Регулятор снизит плату за распределение газа для тех, кто его не потребляетВчера, 20:03 - 1117 8
Ярославский подтвердил готовность построить от 100 до 300 км дорогВчера, 16:30 - 1154 4
Накапливайте кто как может: эксперт объяснил, почему проблем с пенсиями будет большеВчера, 21:03 - 13307 3
Межбанк: ситуация может кардинально изменитьсяВчера, 11:15 - 9410
В Раде предлагают уменьшить НДС до 15%Вчера, 12:00 - 3864 12
Зеленский объяснил, когда пенсионеры начнут получать большеВчера, 16:00 - 3588 15
Зеленский уволил Богдана с должности руководителя Офиса президентаВчера, 12:14 - 2566 3
Hyundai представил кроссовер Creta второго поколения (фото, видео)07.02.2020, 15:10 - 1390
Cadillac представил новый внедорожник (фото)06.02.2020, 14:10 - 1090 2
Представлен первый смартфон самостоятельного бренда Xiaomi Poco (фото, видео)04.02.2020, 15:10 - 1183
Hyundai показал новую Creta (фото, видео)03.02.2020, 17:10 - 1471
Google запустит сервис предупреждений о коронавирусе31.01.2020, 13:10 - 1252