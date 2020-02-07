Фонд гарантирования продлил на год ликвидацию двух банков

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил на год ликвидацию ПАО «КБ «Премиум» и АО «НК Банк».

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.

“Исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физических лиц приняла решение от 10 февраля 2020 года №301 о продлении сроков осуществления процедуры ликвидации АО «НК Банк» на один год с 09 марта 2020 года по 08 марта 2021 года включительно”, – говорится в сообщении.

Также на один год – с 11 февраля 2020 года по 10 февраля 2021 года включительно продлена ликвидация ПАО “КБ “Премиум”.

В феврале 2016 года правление НБУ приняло решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО КБ “Премиум” за нарушение банковского законодательства в сфере финансового мониторинга. В марте 2017 года Нацбанк принял решение ликвидировать АО «НК Банк».