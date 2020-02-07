В правительстве сообщили, как будут возмещать проценты по кредитам на покупку земли (инфографика)

В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины сообщили, что государство будет возмещать проценты по кредитам на покупку земли сельскохозяйственного назначения, однако будут существовать определенные ограничения.

Об этом написал на своей странице в FACEBOOK министр развития экономики Тимофей Милованов.

“Для нас важно поддержать украинских аграриев, предоставить необходимые ресурсы для развития их бизнеса. Мы стремимся сделать так, чтобы фермер мог создать новые рабочие места, на которых бы работали украинцы и получали за это достойную зарплату”, – пишет Милованов.

По его словам, размер кредита, по которому государство согласится погасить часть процентов, должен составлять до 5 миллионов гривен. В случае, если заемщик уже участвует в программе дешевых кредитов под 5-7-9% годовых, возмещение по сельскохозяйственному кредиту не будут предоставлять.

Для заемщиков, которые берут кредит на развитие животноводства, государство согласится возместить часть процентов по кредитам до 15 миллионов гривен.

Всего на программы удешевления кредитов аграриям в правительстве предусмотрели 1,2 миллиарда гривен на весь 2020 год, на программы поддержки аграриев в целом планируют потратить 4,2 миллиарда гривен.

Справка Finance.ua:

Кабинет Министров Украины создал Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве. Фермеры получат государственные гарантии при кредитовании покупки земли.

Фонд предоставит доступ малым и средним субъектам предпринимательства (до 500 гектаров) к банковским кредитам, уменьшив стоимость их привлечения. Кроме того, это также минимизирует риски возможного невозврата кредитов.

Расчетная стоимость гектара земли в Украине: после разрешения на продажу земли сельскохозяйственного назначения стоимость одного гектара может установиться на уровне 1,5 тыс. долларов.

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