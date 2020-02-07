В правительстве сообщили, как будут возмещать проценты по кредитам на покупку земли (инфографика)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины сообщили, что государство будет возмещать проценты по кредитам на покупку земли сельскохозяйственного назначения, однако будут существовать определенные ограничения.
Об этом написал на своей странице в FACEBOOK министр развития экономики Тимофей Милованов.
“Для нас важно поддержать украинских аграриев, предоставить необходимые ресурсы для развития их бизнеса. Мы стремимся сделать так, чтобы фермер мог создать новые рабочие места, на которых бы работали украинцы и получали за это достойную зарплату”, – пишет Милованов.
По его словам, размер кредита, по которому государство согласится погасить часть процентов, должен составлять до 5 миллионов гривен. В случае, если заемщик уже участвует в программе дешевых кредитов под 5-7-9% годовых, возмещение по сельскохозяйственному кредиту не будут предоставлять.
Для заемщиков, которые берут кредит на развитие животноводства, государство согласится возместить часть процентов по кредитам до 15 миллионов гривен.
Всего на программы удешевления кредитов аграриям в правительстве предусмотрели 1,2 миллиарда гривен на весь 2020 год, на программы поддержки аграриев в целом планируют потратить 4,2 миллиарда гривен.
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграмм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Киеве инициировали переименование станции ДорогожичиВчера, 14:17 - 1922 18
Зеленский объяснил, когда пенсионеры начнут получать большеВчера, 16:00 - 3196 14
В Раде предлагают уменьшить НДС до 15%Вчера, 12:00 - 3705 11
Сколько заплатят за отопление в январе жители КиеваВчера, 08:38 - 2002 8
Витренко обратился к Коболеву с заявлением о невыплате ему премии за "стратегически важные проекты"Вчера, 11:14 - 1327 5
Накапливайте кто как может: эксперт объяснил, почему проблем с пенсиями будет большеВчера, 21:03 - 10269 2
Межбанк: ситуация может кардинально изменитьсяВчера, 11:15 - 9151
В Раде предлагают уменьшить НДС до 15%Вчера, 12:00 - 3705 11
Зеленский объяснил, когда пенсионеры начнут получать большеВчера, 16:00 - 3196 14
Зеленский уволил Богдана с должности руководителя Офиса президентаВчера, 12:14 - 2549 3
Hyundai представил кроссовер Creta второго поколения (фото, видео)07.02.2020, 15:10 - 1368
Cadillac представил новый внедорожник (фото)06.02.2020, 14:10 - 1079 2
Представлен первый смартфон самостоятельного бренда Xiaomi Poco (фото, видео)04.02.2020, 15:10 - 1175
Hyundai показал новую Creta (фото, видео)03.02.2020, 17:10 - 1464
Google запустит сервис предупреждений о коронавирусе31.01.2020, 13:10 - 1242