Гончарук: Евросоюз выделит Украине 25 млн евро на диджитализацию

Кабинет Министров подписал с представителями Европейского Союза новую Программу поддержки электронного управления и цифровой экономики в Украине. Она предусматривает выделение Украине 25 миллионов евро.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

Речь идет о международной технической помощи, которую оказывают Министерству цифровой трансформации в поддержку проектов по цифровизации.

“Украина стремится активно внедрять главу об электронных коммуникациях Соглашения об ассоциации. Диджитализация – это, прежде всего, победа над коррупцией… Никаких чиновников и очередей! Государство будет удобным сервисом для людей», — написал Гончарук.

Он уточнил, что цель его правительства — в 2020 году оцифровать 80% наиболее популярных государственных услуг, а до 2024-го — 100% госуслуг.