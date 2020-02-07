Межбанк: вторник можно записать "в копилку" доллара

Как мы и предупреждали в своем утреннем прогнозе – вторник на валютном рынке уже был абсолютно полноценным и активным днем по сравнению с “тихим” понедельником, а тренд по курсу – развернулся.

К вечеру доллар подорожал. И если начинались торги уровнем 24,41/24,43 гривны за доллар, то завершились они уже котировками 24,485/24,52 гривен, что вписывается в рамки указанного нами с утра коридора 24,30-24,55.

Основными причинами роста курса стали: 1) покупки валюты Нацбанком (выходил в первой половине дня с покупкой доллара по 24,42 гривны и купил порядка $45-55 млн) и 2) сделки тех клиентов, кто в силу ряда причин так или иначе не мог или не хотел покупаться в начале сессии.

Именно откачка Нацбанком с рынка доллара в резервы (а это в основном была нерезидентская валюта под аукцион по размещению ОВГЗ и продажи крупных экспортеров) привела вначале к выравниванию спроса и предложения на торгах, а затем на покупках клиентов в конце сессии при низком предложении – уже и к росту котировок.

Ход торгов:

С утренних 24,41/24,43 гривен к 11 часам спрос и предложение оказались почти уравновешенными и котировки доллара находились в пределах 24,41/24,425. Уже непосредственно перед 11 часами предложение начало постепенно расти и Нацбанк вышел с покупкой по 24,42. Купил порядка $45-55 млн и покинул рынок.

Те из продавцов, кто еще хотел допродать валюту, по инерции ставили достаточно низкие уровни и к 12:00 курс остановился на отметке 24,40/24,415. Но предложение уже быстро сокращалось, а количество покупателей росло.

Это отразилось на курсе и на обед дилеры уже ушли при долларе 24,42/24,44 гривен, а после 14:00 курс постепенно потянули вверх. Причем – как спекулянты, так и небольшие продавцы, которые с силу ряда причин просто задержались на рынке после активной фазы торгов.

Спекулятивный разогрев котировок на малообъемном рынке оказался эффективным и в 16:00 доллар подорожал до 24,49/24,52 гривен, а завершилась сессия уровнем 24,485/24,52.

Главные события 11 февраля на межбанке:

1) Рост котировок доллара с утренних 24,41/24,43 гривен до 24,485/24,52 к завершению торгов;

2) НБУ сегодня не выходил на межбанк в более публичном формате аукциона, но выкупил порядка $45-55 млн в пределах 24,42 гривен за доллар через Matching, чем развернул котировки в сторону роста;

3) Справочный курс НБУ на 12:00 зафиксирован на уровне 24,4166 гривен, а официальный на 12 февраля составил 24,4236 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 24,46 / 24,49

евро – 26,64 / 26,67

российский рубль – 0,3839 / 0,3848

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,0917 / 1,0918

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