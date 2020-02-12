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ФГВФЛ разъяснил порядок получения вклада из банка-банкрота (инфографика)

ФГВФЛ разъяснил порядок получения вклада из банка-банкрота (инфографика)

В Фонде гарантирования вкладов физических лиц предоставили разъяснения, как получить гарантированную сумму вклада из банка, который признан неплатежеспособным.

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

ФГВФЛ опровергает миф о том, что для получения возмещения по вкладу необходимо заполнить множество заявлений и выстоять длинные очереди в кабинетах чиновников.

На самом деле, все, что нужно вкладчику неплатежеспособного банка:

  • обратиться в любое отделение одного из банков-агентов Фонда с паспортом и ИНН и получить свои средства.

Информация о дате начала выплат размещается на официальном сайте Фонда, публикуется в официальных газетах «Голос Украины» или «Урядовый курьер».

В каких случаях нужно направлять заявления в Фонд:

  • выявление у банка-агента несоответствия реквизитов документов вкладчика (пример – замена/потеря паспорта, смена фамилии или имени, ошибка при открытии банковского счета);
  • получение возмещения по вкладу на правах наследства.

Справка Finance.ua:

  • Фонд гарантирования вкладов разработал ряд законодательных инициатив, цель которых – вернуть средства вкладчикам 200+ и заставить акционеров, связанных с банком лиц и руководителей банков возместить причиненные убытки.
  • Также ранее Фонд разрабатывал законопроект о повышении предельного размера гарантированной суммы возмещения по вкладам. Планировалось введение поэтапного увеличения до 2027 года суммы гарантированного возмещения до 100 тыс. евро в гривневом эквиваленте.
  • Фонд гарантирования вкладов физических лиц изменил очередность выплат вкладчикам, средства которых привлекались банком с целью получения процентов по договорам, заключенным на индивидуальных условиях.

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По материалам Finance.UA
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