ФГВФЛ разъяснил порядок получения вклада из банка-банкрота (инфографика)

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В Фонде гарантирования вкладов физических лиц предоставили разъяснения, как получить гарантированную сумму вклада из банка, который признан неплатежеспособным.
Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.
ФГВФЛ опровергает миф о том, что для получения возмещения по вкладу необходимо заполнить множество заявлений и выстоять длинные очереди в кабинетах чиновников.
На самом деле, все, что нужно вкладчику неплатежеспособного банка:
Информация о дате начала выплат размещается на официальном сайте Фонда, публикуется в официальных газетах «Голос Украины» или «Урядовый курьер».
В каких случаях нужно направлять заявления в Фонд:
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