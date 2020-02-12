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Авто на дорогах Украины будут взвешивать чаще: где появятся новые комплексы WiM

Авто на дорогах Украины будут взвешивать чаще: где появятся новые комплексы WiM

В Украине в 2020 году увеличится количество комплексов габаритно-весового контроля Weight-in-Motion (WiM), которые заработали на дорогах осенью-2019. Как заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, число таких комплексов вырастет с шести до 50. Кроме того, система взвешивания перейдет с тестового режима к полноценной работе.

“Автоматический габаритно-весовой контроль в 2020 году перейдет к полноценному функционированию. Первые шесть комплексов уже работают в тестовом режиме. В 2020 году <…> 25 WiM будут установлены на дорогах государственного значения, в основном на мостах через Днепр и у портов”, – цитирует Криклия пресс-служба Мининфраструктуры.

Министр также подчеркнул, что габаритно-весовой контроль поможет бороться с разрушением дорог, к которому приводит перегруженный транспорт.

По материалам Сегодня
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