До конца года в Украине планируют установить 25 станций автоматического взвешивания машин во время движения

В Министерстве инфраструктуры сообщили, что в 2020 году там планируют установить 25 систем автоматического взвешивания машин во время движения (WiM).

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает пресс-служба ведомства.

«Первые 6 комплексов уже работают в тестовом режиме. В 2020 году проводим сертификацию пилотных WiM комплексов. 25 WiM будут установлены на дорогах государственного значения, в основном на мостах через Днепр и возле портов», — заявил Криклий.

Также в правительстве планируют создать центр обработки данных с систем взвешивания машин. Этими данными будут обмениваться с Министерством внутренних дел.

Установка систем автоматического взвешивания должна уменьшить количество случаев, когда грузоперевозчики нарушают установленные нормы относительно максимального веса фур. Перегруженные фуры в правительстве называют главной причиной плохого качества дорог.

Справка Finance.ua: