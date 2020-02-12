До конца года в Украине планируют установить 25 станций автоматического взвешивания машин во время движения

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В Министерстве инфраструктуры сообщили, что в 2020 году там планируют установить 25 систем автоматического взвешивания машин во время движения (WiM).
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает пресс-служба ведомства.
«Первые 6 комплексов уже работают в тестовом режиме. В 2020 году проводим сертификацию пилотных WiM комплексов. 25 WiM будут установлены на дорогах государственного значения, в основном на мостах через Днепр и возле портов», — заявил Криклий.
Также в правительстве планируют создать центр обработки данных с систем взвешивания машин. Этими данными будут обмениваться с Министерством внутренних дел.
Установка систем автоматического взвешивания должна уменьшить количество случаев, когда грузоперевозчики нарушают установленные нормы относительно максимального веса фур. Перегруженные фуры в правительстве называют главной причиной плохого качества дорог.
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