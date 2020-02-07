Регулятор снизит плату за распределение газа для тех, кто его не потребляет

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на заседании 11 февраля предварительно одобрила проект изменений к Кодексу газораспределительных систем.

Как отметил председатель комиссии Валерий Тарасюк, после общественного обсуждения постановление примут в марте.

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Проектом изменений предусматривается, что для нового бытового потребителя или при условии отсутствия потребления природного газа в течение всего предыдущего газового года, летняя заказанная мощность определяется Оператором ГРС на уровне:

39 куб. м – для объекта бытового потребителя, на котором природный газ используется только для приготовления пищи;

126 куб. м – для объекта бытового потребителя, на котором природный газ используется для подогрева воды и приготовления пищи;

314 куб. м – для объекта бытового потребителя, на котором природный газ используется комплексно, в том числе для отопления.

Для тех потребителей, которые потребляли газ, летняя заказанная мощность определяется Оператором ГРС исходя из фактического объема потребления за прошлый год. В то же время, эти объемы не могут быть меньше, чем для тех, кто газ не потреблял. То есть минимальные объемы – 39 куб. м для плиты, 126 куб. м – для подогрева воды, 314 куб. м – для отопления.