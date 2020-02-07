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Раскладушка Motorola Razr получит золотой цвет (фото)

Раскладушка Motorola Razr получит золотой цвет (фото)

Motorola подтвердила, что раскладушка Razr будет иметь второй вариант расцветки – золотой. Смартфон в такой раскраске появится этой весной. Ранее в Сеть уже просочилась информация о новом цвете для Razr.

В настоящее время раскладушка доступна только в черном цвете, а новые поставки будут доступны к 3 марта. Motorola не сказала, сколько будет стоить золотая версия, но вряд ли она будет стоить дороже черного варианта.


Motorola Razr

Предположительно, золотая модель будет иметь те же характеристики, что и стандартный “Noir Black“ Razr, который включает в себя процессор среднего класса Snapdragon 710. Motorola рассказывает, что 6,2-дюймовая складная пластиковая OLED-панель телефона склонна к появлению “неровностей“.

Motorola Razr

Однако компания оттеснила опасения относительно ее долговечности. Первоначальные обзоры Razr были настроены негативно, из-за проблем с экраном и плохой производительности камеры. Возможно, Motorola анонсирует новый цвет, чтобы немного компенсировать эти плохие отзывы. Напомним, ранее сообщалось, что ремонт гибкого Motorola Razr обойдется дешевле ремонта Galaxy Fold.

По материалам bigmir.net
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