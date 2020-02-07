Раскладушка Motorola Razr получит золотой цвет (фото)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Motorola подтвердила, что раскладушка Razr будет иметь второй вариант расцветки – золотой. Смартфон в такой раскраске появится этой весной. Ранее в Сеть уже просочилась информация о новом цвете для Razr.
В настоящее время раскладушка доступна только в черном цвете, а новые поставки будут доступны к 3 марта. Motorola не сказала, сколько будет стоить золотая версия, но вряд ли она будет стоить дороже черного варианта.
Motorola Razr
Предположительно, золотая модель будет иметь те же характеристики, что и стандартный “Noir Black“ Razr, который включает в себя процессор среднего класса Snapdragon 710. Motorola рассказывает, что 6,2-дюймовая складная пластиковая OLED-панель телефона склонна к появлению “неровностей“.
Motorola Razr
Однако компания оттеснила опасения относительно ее долговечности. Первоначальные обзоры Razr были настроены негативно, из-за проблем с экраном и плохой производительности камеры. Возможно, Motorola анонсирует новый цвет, чтобы немного компенсировать эти плохие отзывы. Напомним, ранее сообщалось, что ремонт гибкого Motorola Razr обойдется дешевле ремонта Galaxy Fold.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Киеве инициировали переименование станции ДорогожичиВчера, 14:17 - 1556 13
Зеленский объяснил, когда пенсионеры начнут получать большеВчера, 16:00 - 2009 10
В Раде предлагают уменьшить НДС до 15%Вчера, 12:00 - 3283 10
Сколько заплатят за отопление в январе жители КиеваВчера, 08:38 - 1778 8
Витренко обратился к Коболеву с заявлением о невыплате ему премии за "стратегически важные проекты"Вчера, 11:14 - 1130 5
Межбанк: ситуация может кардинально изменитьсяВчера, 11:15 - 7418
В Раде предлагают уменьшить НДС до 15%Вчера, 12:00 - 3283 10
Renault представит автомобиль с заводским ГБО в УкраинеВчера, 06:22 - 3133 1
WhatsApp прекращает работать на миллионах гаджетов по всему мируВчера, 07:42 - 3084
Зеленский уволил Богдана с должности руководителя Офиса президентаВчера, 12:14 - 2362 2
Hyundai представил кроссовер Creta второго поколения (фото, видео)07.02.2020, 15:10 - 1310
Cadillac представил новый внедорожник (фото)06.02.2020, 14:10 - 1038 2
Представлен первый смартфон самостоятельного бренда Xiaomi Poco (фото, видео)04.02.2020, 15:10 - 1155
Hyundai показал новую Creta (фото, видео)03.02.2020, 17:10 - 1455
Google запустит сервис предупреждений о коронавирусе31.01.2020, 13:10 - 1231