Раскладушка Motorola Razr получит золотой цвет (фото)

Motorola подтвердила, что раскладушка Razr будет иметь второй вариант расцветки – золотой. Смартфон в такой раскраске появится этой весной. Ранее в Сеть уже просочилась информация о новом цвете для Razr.

В настоящее время раскладушка доступна только в черном цвете, а новые поставки будут доступны к 3 марта. Motorola не сказала, сколько будет стоить золотая версия, но вряд ли она будет стоить дороже черного варианта.



Motorola Razr

Предположительно, золотая модель будет иметь те же характеристики, что и стандартный “Noir Black“ Razr, который включает в себя процессор среднего класса Snapdragon 710. Motorola рассказывает, что 6,2-дюймовая складная пластиковая OLED-панель телефона склонна к появлению “неровностей“.

Motorola Razr

Однако компания оттеснила опасения относительно ее долговечности. Первоначальные обзоры Razr были настроены негативно, из-за проблем с экраном и плохой производительности камеры. Возможно, Motorola анонсирует новый цвет, чтобы немного компенсировать эти плохие отзывы. Напомним, ранее сообщалось, что ремонт гибкого Motorola Razr обойдется дешевле ремонта Galaxy Fold.