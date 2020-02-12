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Иностранные авиакомпании стали активнее летать через Украину — Украэрорух

Иностранные авиакомпании стали активнее летать через Украину — Украэрорух

В январе 2020 года количество авиарейсов, которые обслуживает Украэрорух, выросло на 6,8%, в частности благодаря росту числа транзитных перевозок через Украину.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

«Количество полетов в воздушном пространстве Украины увеличивается, что является положительной тенденцией развития рынка. Работаем дальше над развитием транзитного потенциала и модернизацией аэронавигационной системы Украины», — сообщил руководитель Украэроруха Андрей Ярмак.

В целом в январе 2020 года из Украины или над ее воздушным пространством осуществили 21,5 тысячи авиарейсов. При этом большинство авиарейсов совершили иностранные авиакомпании, и их доля продолжает расти.

По данным государственного предприятия, в первый месяц 2020 года украинские авиакомпании сделали на 5% меньше рейсов, чем за соответствующий период 2019 года. Количество рейсов иностранных авиакомпаний, наоборот, выросло на 13%.


Инфографика: uksatse.ua

По материалам Finance.UA
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