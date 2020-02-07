Производители промпродукции начали повышать цены

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Цены производителей промышленной продукции в январе 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года выросли на 2,5%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики Украины.
По данным статистического ведомства, в годовом измерении (к январю 2019 года) оптовые цены в промышленности снизились на 5,9%.
С начала года оптовые цены в добывающей промышленности и разработке карьеров выросли на 5,2%, в перерабатывающей промышленности – снизились на 0,2%, в поставках электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха выросли на 8,1%.
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