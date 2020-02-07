В Раде появился текст закона о Фонде гарантирования кредитов в сельском хозяйстве

В Верховной Раде появился текст правительственного законопроекта №3047 “О Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве”.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

“Одним из путей решения проблем, которые существуют при кредитовании аграрного сектора (высокие процентные ставки, отсутствие предмета залога), а также гарантирования рисков невозврата кредитов является создание Фонда частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве, что позволит улучшить доступ малых и средних субъектов хозяйствования агропромышленного комплекса к банковским кредитам, уменьшив стоимость их привлечения, а также минимизировать риски возможного невозврата кредитов”, – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Цель Фонда:

поддержка малых и средних субъектов предпринимательства (в собственности и/или пользовании которых находятся земли сельскохозяйственного назначения в объемах, не превышающих 500 гектаров), осуществляющих первичное производство сельскохозяйственной продукции путем гарантирования исполнения обязательств таких субъектов по кредитным договорам с целью создания условий для стабильного функционирования рынка земли и сельского хозяйства в Украине.

Задачи Фонда:

предоставление частичных гарантий по кредитным обязательствам малых и средних субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность в сельском хозяйстве;

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государственным бюджетом Украины на 2020 год предусматриваются средства для формирования уставного капитала Фонда частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве в объеме 240 млн. гривен.

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