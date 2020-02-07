0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 18 0

В Раде появился текст закона о Фонде гарантирования кредитов в сельском хозяйстве

В Раде появился текст закона о Фонде гарантирования кредитов в сельском хозяйстве

В Верховной Раде появился текст правительственного законопроекта №3047 “О Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве”.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

“Одним из путей решения проблем, которые существуют при кредитовании аграрного сектора (высокие процентные ставки, отсутствие предмета залога), а также гарантирования рисков невозврата кредитов является создание Фонда частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве, что позволит улучшить доступ малых и средних субъектов хозяйствования агропромышленного комплекса к банковским кредитам, уменьшив стоимость их привлечения, а также минимизировать риски возможного невозврата кредитов”, – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Цель Фонда:

  • поддержка малых и средних субъектов предпринимательства (в собственности и/или пользовании которых находятся земли сельскохозяйственного назначения в объемах, не превышающих 500 гектаров), осуществляющих первичное производство сельскохозяйственной продукции путем гарантирования исполнения обязательств таких субъектов по кредитным договорам с целью создания условий для стабильного функционирования рынка земли и сельского хозяйства в Украине.

Задачи Фонда:

  • предоставление частичных гарантий по кредитным обязательствам малых и средних субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность в сельском хозяйстве;

Читайте также: Милованов сообщил, как фермеры-ФЛП смогут получить компенсацию за уплаченный ЄСВ

  • государственным бюджетом Украины на 2020 год предусматриваются средства для формирования уставного капитала Фонда частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве в объеме 240 млн. гривен.

Кстати, на Finance.ua работает сервис персонального подбора кредитов. Бесплатно проводим расчет и подбор кредитных предложений.

Выбрать себе кредит

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Кредит&Депозит
Смотри также
Весь рынок:Кредит&Депозит
Все, что мы знаем про:Верховная Рада
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.