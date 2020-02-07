В Раде появился текст закона о Фонде гарантирования кредитов в сельском хозяйстве

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В Верховной Раде появился текст правительственного законопроекта №3047 “О Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве”.
Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.
“Одним из путей решения проблем, которые существуют при кредитовании аграрного сектора (высокие процентные ставки, отсутствие предмета залога), а также гарантирования рисков невозврата кредитов является создание Фонда частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве, что позволит улучшить доступ малых и средних субъектов хозяйствования агропромышленного комплекса к банковским кредитам, уменьшив стоимость их привлечения, а также минимизировать риски возможного невозврата кредитов”, – говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Цель Фонда:
Задачи Фонда:
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