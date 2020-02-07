"Кузня" и "АвтоКрАЗ" не смогли выполнить государственный оборонный заказ на 2019 год

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В 2019 году завод “Кузня на Рыбальском” и ЧАО “АвтоКрАЗ” не смогли вовремя выполнить тайный государственный оборонный заказ, такая же ситуация сложилась в 2018 году.
Об этом сообщает проект “Марлин” со ссылкой на данные Министерства обороны.
Завод по ремонту и производству мореходных судов “Кузня на Рыбальском”, который ранее принадлежал экс-президенту Петру Порошенко, в 2018-2019 годах не выполнил государственный оборонный заказ по трем контрактам.
В Министерстве обороны сообщают, что сейчас ведется претензионно-исковая работа с целью урегулирования ситуации.
С ЧАО “АвтоКраЗ”, которое входит в состав финансово-промышленной группы олигарха Константина Жеваго, Министерство обороны заключило пять контрактов. Из них своевременно был выполнен только один, остальные – с нарушением сроков поставки продукции.
В частности, в Минобороны сообщают, что просроченная дебиторская задолженность за поставленный ЧАО “АвтоКраЗ” аванс гасилась Министерством в течение ноября 2018 – апреля 2019 годов.
Завод “Кузня на Рыбальском” входит в Группу “ТАС” Сергея Тигипко. Является производителем катеров и подрядчиком по ремонтам кораблей для военно-морских сил Украины.
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