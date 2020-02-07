По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (25,986 млн и 23,258 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (39 и 25), максимальный курс продажи доллара 24,50UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 24,34-24,35 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствует 64 активные заявки по доллару на сумму 59, 044 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

25,0000 – 7 777

24,3500 – 5 000

24,3500 – 20 000

24,3300 – 33 333

24,3300 – 30 000

24,3300 – 30 000

24,3300 – 20 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

24,2500 – 500

24,2900 – 2 000

24,3000 – 900

24,3000 – 1 000

24,3400 – 6 000

24,3400 – 3 000

24,3400 – 170 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 24,3634 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 24,3217 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua