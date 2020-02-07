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По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (25,986 млн и 23,258 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (39 и 25), максимальный курс продажи доллара 24,50UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 24,34-24,35 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствует 64 активные заявки по доллару на сумму 59, 044 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
25,0000 – 7 777
24,3500 – 5 000
24,3500 – 20 000
24,3300 – 33 333
24,3300 – 30 000
24,3300 – 30 000
24,3300 – 20 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
24,2500 – 500
24,2900 – 2 000
24,3000 – 900
24,3000 – 1 000
24,3400 – 6 000
24,3400 – 3 000
24,3400 – 170 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 24,3634 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 24,3217 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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