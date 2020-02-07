Укрпочта закупит 500 передвижных почтовых отделений

Укрпочта объявила тендер на покупку 500 автомобилей, которые будут выполнять функцию передвижных отделений.

Об этом сообщил глава Укрпочты Игорь Смелянский.

“Выполняем свои обещания цивилизовать и цифровизовать инфраструктуру села, повысить качество услуг и конечно повысить зарплаты почтовикам. Объявили тендер на первые 500 передвижных отделений в этом году”, – пишет Смелянский.

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По его словам, всего за 2 года будет приобретено более 1000 передвижных отделений, которые покроют 100% населенных пунктов страны.

“Это не просто передвижные отделения – это ключ к предоставлению финансовых услуг, реформы энергетики, а также доступности лекарственных препаратов для более чем 15 миллионов граждан Украины”, – добавил он.

Напомним, что в рамках реформы на Укрпочте традиционные стационарные отделения в малых селах решили закрыть, заменив их на передвижные отделения, покрывающие несколько населенных пунктов.

Справка Finance.ua:

Более 3000 автоматизированных отделений Укрпочты оборудовали терминалами для снятия наличных без комиссии.

Через Укрпочту можно оформлять простые и заказные письма в личном кабинете на официальном сайте компании.

Министерство энергетики и защиты окружающей среды будет работать над тем, чтобы с 1 мая у потребителей появились альтернативные поставщики газа. Таким поставщиком может стать “Укрпочта”.

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