Укрпочта закупит 500 передвижных почтовых отделений

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Укрпочта объявила тендер на покупку 500 автомобилей, которые будут выполнять функцию передвижных отделений.
Об этом сообщил глава Укрпочты Игорь Смелянский.
“Выполняем свои обещания цивилизовать и цифровизовать инфраструктуру села, повысить качество услуг и конечно повысить зарплаты почтовикам. Объявили тендер на первые 500 передвижных отделений в этом году”, – пишет Смелянский.
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По его словам, всего за 2 года будет приобретено более 1000 передвижных отделений, которые покроют 100% населенных пунктов страны.
“Это не просто передвижные отделения – это ключ к предоставлению финансовых услуг, реформы энергетики, а также доступности лекарственных препаратов для более чем 15 миллионов граждан Украины”, – добавил он.
Напомним, что в рамках реформы на Укрпочте традиционные стационарные отделения в малых селах решили закрыть, заменив их на передвижные отделения, покрывающие несколько населенных пунктов.
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