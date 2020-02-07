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Укрпочта закупит 500 передвижных почтовых отделений

Укрпочта закупит 500 передвижных почтовых отделений

Укрпочта объявила тендер на покупку 500 автомобилей, которые будут выполнять функцию передвижных отделений.

Об этом сообщил глава Укрпочты Игорь Смелянский.

“Выполняем свои обещания цивилизовать и цифровизовать инфраструктуру села, повысить качество услуг и конечно повысить зарплаты почтовикам. Объявили тендер на первые 500 передвижных отделений в этом году”, – пишет Смелянский.

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По его словам, всего за 2 года будет приобретено более 1000 передвижных отделений, которые покроют 100% населенных пунктов страны.

“Это не просто передвижные отделения – это ключ к предоставлению финансовых услуг, реформы энергетики, а также доступности лекарственных препаратов для более чем 15 миллионов граждан Украины”, – добавил он.

Напомним, что в рамках реформы на Укрпочте традиционные стационарные отделения в малых селах решили закрыть, заменив их на передвижные отделения, покрывающие несколько населенных пунктов.

Справка Finance.ua:

  • Более 3000 автоматизированных отделений Укрпочты оборудовали терминалами для снятия наличных без комиссии.
  • Через Укрпочту можно оформлять простые и заказные письма в личном кабинете на официальном сайте компании.
  • Министерство энергетики и защиты окружающей среды будет работать над тем, чтобы с 1 мая у потребителей появились альтернативные поставщики газа. Таким поставщиком может стать “Укрпочта”.

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По материалам Finance.UA
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