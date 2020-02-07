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Нафтогаз начнет покупать газ на Украинской энергетической бирже

Нафтогаз начнет покупать газ на Украинской энергетической бирже

Газоснабжающая компания “Нафтогаз Трейдинг”, входящий в группу Нафтогаз, планирует до конца февраля начать закупку природного газа через электронную площадку Украинской энергетической биржи (УЭБ) на условиях редукциона, то есть когда договорная цена покупки будет определяться по результатам торгов.

Об этом сообщает НАК “Нафтогаз Украины”.

Выход на ежедневной основе с ценой покупки и ценой продажи на УЭБ позволит НАК “Нафтогаз Украины” стать основным маркетмейкером на отечественном рынке.

“Сегодня Нафтогаз готов предложить участникам торгов европейские правила, прозрачные условия сотрудничества, гарантии исполнения финансовых обязательств. Надеюсь, что наша активная деятельность на внутреннем рынке и участие отечественных компаний в биржевых торгах позволит создать ликвидный и более прозрачный рынок природного газа в Украине”, – отметил директор по интегрированного газового бизнеса Андрей Фаворов.

Выход Нафтогаза на биржу в качестве покупателя природного газа украинской добычи в условиях избыточного предложения поддержит отечественные газодобывающие компании и способствовать развитию газодобычи в Украине, отметили в компании.

Сейчас планируется осуществлять покупку природного газа на условиях поставки в течение следующего после торгов месяца. Оплата будет осуществляться сразу после передачи природного газа, что позволит игрокам рынка улучшить собственную ликвидность.

Плановый минимальный ежедневный объем закупки составит до 10 млн куб. м, размер лотов – 1 млн куб. м.

При условии успешного проведения торгов и заинтересованности со стороны участников рынка компания планирует расширить объемы закупки и линейку продуктов, закупаемых.

По материалам УНН
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