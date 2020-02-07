Конфликт между банком "Аркада" и КГГА: инвесторы обратились к Кличко (фото)

Возле КГГА 7 февраля состоялся митинг инвесторов банка “Аркада”, они просили мэра Киева вмешаться в ситуацию со строительством домов жилых массивов “Патриотика на озерах”, “Патриотика” и ЖК “Эврика”, чтобы структуры КГГА не мешали застройщику выполнять обязательства.

Об этом сообщает KV.

Стартом митингу в 500 человек послужила акция под зданием АО АКБ “Аркада”, которому доверили средства для реализации проектов. Строительства “Аркады” простаивают, и причиной называют конфликт между банком и властью. Заложниками ситуации стали более 13000 человек, они не имеют возможности вселиться в жилье.

Протестующие требовали от “Аркады” сесть за стол переговоров с местной властью. К митингующим вышли председатель правления Ковальчук Татьяна, пресс-секретарь Горицкая Людмила. В банке сообщили, что надежда на решение проблемы есть – скоро завершится часть судебных процессов, от которых зависит строительство.

Инвесторы “Аркады” обращались за помощью к КГГА по поводу остановки строительства 38 домов, подав письмо с сотнями подписей граждан.

“Мы пришли в КГГА не с войной, а просить помощи у Кличко повлиять на ситуацию и застройщика, чтобы он выполнил обязательства. Мы не просим власти строить за бюджетные средства, мы строим дома за свой счет”, – говорит покупатель квартиры в ЖК “Патриотика на озерах” Денис Шинкаренко.

По его словам, представитель КГГА собрал группу в зале пресс-конференции, где инвесторов выслушал заместитель мэра Валентин Мондриевский и заместитель главы КГГА Владимир Слончак. Инвесторы рассказали о проблемах и что хотят получить 365 млн гривен, которые КГГА должна выплатить “Аркаде” по решению суда, что ускорит процесс строительства.



Фото: 3m2.ua

28 января суд подтвердил законность решения суда о взыскании из бюджета Киева в пользу застройщика ООО “Будэволюция” 365 млн гривен. Деньги станут компенсацией затрат на строительство инженерной инфраструктуры, которая строилась в развитие городских коммуникаций для полноценного жизнеобеспечения новых жилых комплексов на Левом берегу Киева.