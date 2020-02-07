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В Windows 10 появилась реклама (фото)

В Windows 10 появилась реклама (фото)

Пользователи, у которых по умолчанию установлен браузер Firefox, обратили внимание на сообщение в меню Пуск: “Все еще используете Firefox? Microsoft Edge здесь”.

Внимание на такое объявление обратили пользователи Reddit. Причем все видевшие подобную рекламу утверждают, что у них по умолчанию стоит именно Firefox. Пользователям предлагают попробовать новый браузер Edge от Microsoft. Напомним, он построен на движке Chromium. Но уже найден способ отключить подобную рекламу. Достаточно зайти в настройки Пуск и выключить “Иногда показывать предложения в меню Пуск”.

По материалам bigmir.net
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