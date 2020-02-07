Нацбанк позволит украинцам самостоятельно выбирать, в каком банке получать зарплату

Национальный банк Украины планирует принять постановление, предусматривающее использование номеров банковских счетов по международному стандарту (IBAN) при формировании сведения на зачисление зарплаты.

Об этом сообщают в пресс-службе НБУ.

“Национальный банк Украины намерен оптимизировать порядок перевода средств работодателем на выплату заработной платы работникам. Это связано с введением в Украине международного номера банковского счета”, – говорится в сообщении.

Что изменится:

клиент банка (работодатель) получил возможность формировать ведомость на зачисление заработной платы работникам предприятия (организации, учреждения) с указанием номера счета работника по стандарту IBAN , в том числе на счет, который работник самостоятельно открыл в банке по собственному выбору.

Для чего это необходимо:

это даст возможность работающим гражданам реализовать право самостоятельно открывать счет в любом банке для получения заработной платы или вознаграждения за проделанную работу.

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“Гражданин, а не работодатель, должен сам выбирать банк, обслуживающий его счет. Такое право предусмотрено законодательством об оплате труда, и мы хотим, чтобы это право действительно реализовывалось. Ведь это будет стимулировать банки к конкуренции, будет способствовать повышению уровня обслуживания клиентов и расширению спектра банковских услуг”, – отметил заместитель главы Национального банка Сергей Холод.

Сейчас проект соответствующего постановления НБУ находится на этапе рассмотрения, а принять его должны после 10 марта.

Справка Finance.ua:

17 декабря 2019 года министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет сообщил о намерении Кабмина ввести систему, которая позволит украинцам свободно выбирать банки и при этом не потребует от бухгалтеров лишней работы.

27 декабря 2019 года Кабмин принял решение предоставить украинцам право свободно решать, на карту какого банка они хотят получать заработную плату, социальные выплаты или пенсии.

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