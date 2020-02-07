Нацбанк позволит украинцам самостоятельно выбирать, в каком банке получать зарплату

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Национальный банк Украины планирует принять постановление, предусматривающее использование номеров банковских счетов по международному стандарту (IBAN) при формировании сведения на зачисление зарплаты.
Об этом сообщают в пресс-службе НБУ.
“Национальный банк Украины намерен оптимизировать порядок перевода средств работодателем на выплату заработной платы работникам. Это связано с введением в Украине международного номера банковского счета”, – говорится в сообщении.
Что изменится:
Для чего это необходимо:
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“Гражданин, а не работодатель, должен сам выбирать банк, обслуживающий его счет. Такое право предусмотрено законодательством об оплате труда, и мы хотим, чтобы это право действительно реализовывалось. Ведь это будет стимулировать банки к конкуренции, будет способствовать повышению уровня обслуживания клиентов и расширению спектра банковских услуг”, – отметил заместитель главы Национального банка Сергей Холод.
Сейчас проект соответствующего постановления НБУ находится на этапе рассмотрения, а принять его должны после 10 марта.
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