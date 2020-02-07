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Нацбанк позволит украинцам самостоятельно выбирать, в каком банке получать зарплату

Нацбанк позволит украинцам самостоятельно выбирать, в каком банке получать зарплату

Национальный банк Украины планирует принять постановление, предусматривающее использование номеров банковских счетов по международному стандарту (IBAN) при формировании сведения на зачисление зарплаты.

Об этом сообщают в пресс-службе НБУ.

“Национальный банк Украины намерен оптимизировать порядок перевода средств работодателем на выплату заработной платы работникам. Это связано с введением в Украине международного номера банковского счета”, – говорится в сообщении.

Что изменится:

  • клиент банка (работодатель) получил возможность формировать ведомость на зачисление заработной платы работникам предприятия (организации, учреждения) с указанием номера счета работника по стандарту IBAN, в том числе на счет, который работник самостоятельно открыл в банке по собственному выбору.

Для чего это необходимо:

  • это даст возможность работающим гражданам реализовать право самостоятельно открывать счет в любом банке для получения заработной платы или вознаграждения за проделанную работу.

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“Гражданин, а не работодатель, должен сам выбирать банк, обслуживающий его счет. Такое право предусмотрено законодательством об оплате труда, и мы хотим, чтобы это право действительно реализовывалось. Ведь это будет стимулировать банки к конкуренции, будет способствовать повышению уровня обслуживания клиентов и расширению спектра банковских услуг”, – отметил заместитель главы Национального банка Сергей Холод.

Сейчас проект соответствующего постановления НБУ находится на этапе рассмотрения, а принять его должны после 10 марта.

Справка Finance.ua:

  • 17 декабря 2019 года министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет сообщил о намерении Кабмина ввести систему, которая позволит украинцам свободно выбирать банки и при этом не потребует от бухгалтеров лишней работы.
  • 27 декабря 2019 года Кабмин принял решение предоставить украинцам право свободно решать, на карту какого банка они хотят получать заработную плату, социальные выплаты или пенсии.

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По материалам Finance.UA
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