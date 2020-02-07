Еще пять банков планируют присоединиться к программе «Доступные кредиты 5-7-9%»

Совет Фонда развития предпринимательства вскоре рассмотрит заявки от 5 банков как потенциальных уполномоченных банков по обеспечению доступными кредитами 5-7-9% малых предпринимателей.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

“5 банков именно сейчас завершают подготовительные процедуры и скоро будут рассмотрены Советом Фонда как потенциальные уполномоченные банки (в рамках государственной программы “Доступные кредиты 5-7-9%” – ред.)”, – говорится в сообщении.

В рамках программы предлагают выдавать кредиты под:

5% для нового или действующего бизнеса, который создаст минимум два рабочих места;

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7% для нового или действующего бизнеса, с выручкой до 25 млн гривен ($1 млн) в год, который не создает рабочих мест. При этом за каждое созданное рабочее место такие предприятия смогут уменьшить размер кредитной ставки на 0,5 процентного пункта;

9% для действующего бизнеса с выручкой 25-50 млн грн ($1-2 млн) в год для расширения собственного дела.

Какие банки уже участвуют в программе:

Ощадбанк;

Укргазбанк;

ПриватБанк;

Укрэксимбанк.

Как стать участником Программы:

проверить себя на соответствие критериям Программы – заполнить анкету на сайте Программы или уточнить подробности в ближайшем отделении банка-партнера. По вашему желанию заполненную заявку можно сразу отправить в банк для обработки;

подготовить пакет документов, подтверждающий данные вашей анкеты, и предоставить эти документы в выбранный банк-партнер программы;

банк проанализирует предоставленные документы и данные и сообщит о решении относительно получения кредита;

в случае негативного решения о получении кредита может быть предложено пройти бесплатное обучение или иным образом доработать предоставленную информацию, документы и тому подобное.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.