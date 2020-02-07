Еще пять банков планируют присоединиться к программе «Доступные кредиты 5-7-9%»

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Совет Фонда развития предпринимательства вскоре рассмотрит заявки от 5 банков как потенциальных уполномоченных банков по обеспечению доступными кредитами 5-7-9% малых предпринимателей.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
“5 банков именно сейчас завершают подготовительные процедуры и скоро будут рассмотрены Советом Фонда как потенциальные уполномоченные банки (в рамках государственной программы “Доступные кредиты 5-7-9%” – ред.)”, – говорится в сообщении.
В рамках программы предлагают выдавать кредиты под:
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Какие банки уже участвуют в программе:
Как стать участником Программы:
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
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