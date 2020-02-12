27 февраля Citroen покажет новый электромобиль

Citroen разместил в Интернете тизер своего нового электромобиля. Официальная презентация этой новинки состоится 27 февраля.

Пока нет никакой информации о том, что за электрокар подготовила компания Citroen. По тизеру невозможно даже сказать, какой формы кузов у нее будет. Французы держат эту информацию в строгом секрете.

Судя по всему, этот электрокар не похож ни на одну модель в линейке Citroen. Лично нам он немного напомнил концепт Ami One, который впервые показали в 2019 году. Ami One – это небольшой двухместный городской электрокар с запасом хода в 100 км и с максимальной скоростью 45 км/ч. Да, запас хода для современных электромобилей слишком мал. Однако, давайте учтем, что речь идет про сити-кар. К тому же, у серийной версии, если она появится, запас хода может быть больше.

Журналисты утверждают, что Citroen EV должен будет конкурировать с электрическим Smart Fortwo EQ. Вскоре мы с вами узнаем, так ли это на самом деле.

Ранее сообщалось, что с 19 декабря 2022 года по 7 января 2023 года несколько электромобилей Citroen пересекут пустыню Сахара. Это будет сделано в честь 100-летнего юбилея автомобильного путешествия Андре Ситроена по Сахаре.