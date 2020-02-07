В Украине увеличат размер пособия по безработице

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С 1 марта 2020 года увеличивается минимальный размер пособия по безработице.
Об этом свидетельствует информация на сайте Киевского городского центра занятости.
Как изменятся выплаты:
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Размер максимальной помощи по безработице с 1 декабря прошлого года составляет 8 408 грн (четыре прожиточных минимума).
Как получить пособие по безработице:
Порядок начисления и выплаты пособия по безработице:
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