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В Украине увеличат размер пособия по безработице

В Украине увеличат размер пособия по безработице

С 1 марта 2020 года увеличивается минимальный размер пособия по безработице.

Об этом свидетельствует информация на сайте Киевского городского центра занятости.

Как изменятся выплаты:

  • для лиц, выплаты которым назначаются с учетом заработной платы и страхового стажа, минимальный размер пособия по безработице будет увеличен до 1 800 гривен (сейчас – 1 630 грн);
  • для лиц, выплаты которым назначаются без учета заработной платы и страхового стажа, минимальный размер пособия по безработице будет увеличен до 650 гривен (сейчас – 610 грн).

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Размер максимальной помощи по безработице с 1 декабря прошлого года составляет 8 408 грн (четыре прожиточных минимума).

Как получить пособие по безработице:

  • стать на учет в центре занятости и получить статус безработного;
  • процедура постановки на учет на биржу труда и получения статуса безработного предусматривает сбор всех необходимых документов и обращение в ближайший ЦЗ.

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Порядок начисления и выплаты пособия по безработице:

  • денежная помощь назначается с 8-го дня после регистрации в государственной службе занятости;
  • гражданам, которые уволены с последнего места работы по собственному желанию без уважительных причин или за нарушение трудовой дисциплины, денежные выплаты по безработице начисляются лишь на 91-й день.

Справка Finance.ua:

  • По данным Киевского городского центра занятости, на начало февраля пособие по безработице в столице получали 8 356 безработных.
  • Среди них минимальное, в размере 610 гривен – 383 безработных, в размере 1 630 гривен – 217, а максимальное пособие по безработице – 4 096 человек.

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По материалам Finance.UA
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